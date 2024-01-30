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Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
Крымчанин ответит за смерть человека на пожаре. Об этом сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T10:47
2024-01-30T10:47
2024-01-30T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крымчанин ответит за смерть человека на пожаре. Об этом сообщила прокуратура Крыма.Трагедия случилась в поселке Партенит в Большой Алуште в декабре прошлого года. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 65-летнего жителя поселка с утвердительным обвинительным заключением направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.В ночь на понедельник на пожаре в садовом товариществе в Евпатории погибли двое мужчин 65 и 44 лет. По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом домеТрое детей погибли на пожаре в Нижнем НовгородеЕще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, прокуратура республики крым, происшествия, пожар, алуштинский городской суд, общество, новости крыма
Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
Житель Крыма обвиняется в смерти своего знакомого на пожаре из-за непотушенной сигареты