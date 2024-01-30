Рейтинг@Mail.ru
Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240130/usnul-s-sigaretoy-pensioner-iz-kryma-otvetit-za-smert-gostya-v-pozhare-1134552899.html
Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
Крымчанин ответит за смерть человека на пожаре. Об этом сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T10:47
2024-01-30T10:47
крым
алушта
прокуратура республики крым
происшествия
пожар
алуштинский городской суд
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134552787_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_53ff64d0bd514adf830b267b183c0cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крымчанин ответит за смерть человека на пожаре. Об этом сообщила прокуратура Крыма.Трагедия случилась в поселке Партенит в Большой Алуште в декабре прошлого года. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 65-летнего жителя поселка с утвердительным обвинительным заключением направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.В ночь на понедельник на пожаре в садовом товариществе в Евпатории погибли двое мужчин 65 и 44 лет. По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом домеТрое детей погибли на пожаре в Нижнем НовгородеЕще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134552787_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a3ec82db34e0d5cda63ad2f057be90dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, прокуратура республики крым, происшествия, пожар, алуштинский городской суд, общество, новости крыма
Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре

Житель Крыма обвиняется в смерти своего знакомого на пожаре из-за непотушенной сигареты

10:47 30.01.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельный пожар в поселке Партенит в Алуште
Смертельный пожар в поселке Партенит в Алуште
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крымчанин ответит за смерть человека на пожаре. Об этом сообщила прокуратура Крыма.
Трагедия случилась в поселке Партенит в Большой Алуште в декабре прошлого года.
"Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства, уснул, оставив непотушенную сигарету. В результате произошло возгорание и задымление квартиры. От отравления продуктами горения мужчина, находившийся в гостях у обвиняемого, скончался на месте происшествия", - рассказали подробности в пресс-службе.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 65-летнего жителя поселка с утвердительным обвинительным заключением направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.
В ночь на понедельник на пожаре в садовом товариществе в Евпатории погибли двое мужчин 65 и 44 лет. По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме
Трое детей погибли на пожаре в Нижнем Новгороде
Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина
 
КрымАлуштаПрокуратура Республики КрымПроисшествияПожарАлуштинский городской судОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
12:31Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой
12:26Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
12:15ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму
11:54В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы
11:41Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране
11:08Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
10:47Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
10:31В Симферополе во вторник большое отключение света – адреса
10:22Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина
10:11"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного
09:49Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - Набиуллина
09:40В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены
09:22Пешеходная зона разрушается в Феодосии – прокуратура начала проверку
08:55Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник
08:32Миллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам Херсонщины
08:08Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани
07:42ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом
07:38Над акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно
07:20Беспилотник уничтожен над Брянской областью
Лента новостейМолния