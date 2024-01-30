https://crimea.ria.ru/20240130/usnul-s-sigaretoy-pensioner-iz-kryma-otvetit-za-smert-gostya-v-pozhare-1134552899.html

Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре

Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре

Крымчанин ответит за смерть человека на пожаре. Об этом сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T10:47

2024-01-30T10:47

2024-01-30T10:47

крым

алушта

прокуратура республики крым

происшествия

пожар

алуштинский городской суд

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Крымчанин ответит за смерть человека на пожаре. Об этом сообщила прокуратура Крыма.Трагедия случилась в поселке Партенит в Большой Алуште в декабре прошлого года. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 65-летнего жителя поселка с утвердительным обвинительным заключением направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.В ночь на понедельник на пожаре в садовом товариществе в Евпатории погибли двое мужчин 65 и 44 лет. По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом домеТрое детей погибли на пожаре в Нижнем НовгородеЕще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, прокуратура республики крым, происшествия, пожар, алуштинский городской суд, общество, новости крыма