https://crimea.ria.ru/20240126/esche-odin-smertelnyy-pozhar-v-sevastopole--pogibla-zhenschina-1134485495.html

Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина

Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина

Второй за день смертельный пожар с эвакуацией произошел в Севастополе в пятницу. Как сообщили в пресс-службе местного подразделения МЧС, в огне погибла женщина. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T20:20

2024-01-26T20:20

2024-01-26T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Второй за день смертельный пожар с эвакуацией произошел в Севастополе в пятницу. Как сообщили в пресс-службе местного подразделения МЧС, в огне погибла женщина.Сообщение о пожаре в районе севастопольского проспекта Генерала Острякова поступило в МЧС в 19.07. Как оказалось по приезду на место, пожар случился в квартире на четвертом этаже.В 19.36 возгорание было полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее в пятницу при пожаре в одном из жилых домов по улице Очаковцев в Севастополе погиб мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверкуНа окраине Симферополя виден столб дыма: что случилосьЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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