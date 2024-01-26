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Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина
Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина
Второй за день смертельный пожар с эвакуацией произошел в Севастополе в пятницу. Как сообщили в пресс-службе местного подразделения МЧС, в огне погибла женщина. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T20:20
2024-01-26T20:20
2024-01-26T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Второй за день смертельный пожар с эвакуацией произошел в Севастополе в пятницу. Как сообщили в пресс-службе местного подразделения МЧС, в огне погибла женщина.Сообщение о пожаре в районе севастопольского проспекта Генерала Острякова поступило в МЧС в 19.07. Как оказалось по приезду на место, пожар случился в квартире на четвертом этаже.В 19.36 возгорание было полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее в пятницу при пожаре в одном из жилых домов по улице Очаковцев в Севастополе погиб мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверкуНа окраине Симферополя виден столб дыма: что случилосьЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе
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Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина
Второй смертельный пожар произошел в Севастополе в пятницу – МЧС
20:20 26.01.2024 (обновлено: 21:34 26.01.2024)