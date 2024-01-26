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Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина
Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина
Второй за день смертельный пожар с эвакуацией произошел в Севастополе в пятницу. Как сообщили в пресс-службе местного подразделения МЧС, в огне погибла женщина. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Второй за день смертельный пожар с эвакуацией произошел в Севастополе в пятницу. Как сообщили в пресс-службе местного подразделения МЧС, в огне погибла женщина.Сообщение о пожаре в районе севастопольского проспекта Генерала Острякова поступило в МЧС в 19.07. Как оказалось по приезду на место, пожар случился в квартире на четвертом этаже.В 19.36 возгорание было полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее в пятницу при пожаре в одном из жилых домов по улице Очаковцев в Севастополе погиб мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверкуНа окраине Симферополя виден столб дыма: что случилосьЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе
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Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщина

Второй смертельный пожар произошел в Севастополе в пятницу – МЧС

20:20 26.01.2024 (обновлено: 21:34 26.01.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСмертельный пожар в Севастополе
Смертельный пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Второй за день смертельный пожар с эвакуацией произошел в Севастополе в пятницу. Как сообщили в пресс-службе местного подразделения МЧС, в огне погибла женщина.
Сообщение о пожаре в районе севастопольского проспекта Генерала Острякова поступило в МЧС в 19.07. Как оказалось по приезду на место, пожар случился в квартире на четвертом этаже.

"На месте было сформировано газодымозащитное звено для работы в непригодной для дыхания и зрения среде. Огнеборцы проникли внутрь помещения и обнаружили очаг возгорания. На его тушение подали ствол. Параллельно из соседних квартир пожарные эвакуировали четыре человека. К сожалению, в квартире была обнаружена женщина без признаков жизни. Ее передали медикам, которые констатировали факт смерти", – сообщили подробности в МЧС.

В 19.36 возгорание было полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в пятницу при пожаре в одном из жилых домов по улице Очаковцев в Севастополе погиб мужчина.
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