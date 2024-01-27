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Трое детей погибли на пожаре в Нижнем Новгороде

Трое детей погибли на пожаре в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Трое детей погибли на пожаре в Нижнем Новгороде

На пожаре в Нижнем Новгороде погибли трое детей. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T12:59

2024-01-27T12:59

2024-01-27T12:59

нижний новгород

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. На пожаре в Нижнем Новгороде погибли трое детей. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает Следком России.По данным следствия, возгорание произошло в субботу в частном доме в деревне Нечаево Борского района. В огне погибли трое детей 8, 10 и 16 лет. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. "Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточняется в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи допрашивают свидетелей и устанавливаются все обстоятельства трагедии. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрического или печного оборудования.В Ростове-на-Дону ранее в субботу на крупном пожаре в многоквартирном доме погиб один человек, еще 22 спасены и 48 эвакуированы. Накануне сразу два смертельных пожара произошли в Севастополе. В одном из них погиб мужчина, в другом - женщина. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировалиПожар в школе Краснодара: ученики переведены на дистантПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар, общество, новости