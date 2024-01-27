https://crimea.ria.ru/20240127/na-smertelnom-pozhare-v-tsentre-rostova-spaseny-22-zhiltsa-mnogoetazhki-1134496475.html

На смертельном пожаре в центре Ростова спасены 22 жильца многоэтажки

На смертельном пожаре в центре Ростова спасены 22 жильца многоэтажки - РИА Новости Крым, 27.01.2024

На смертельном пожаре в центре Ростова спасены 22 жильца многоэтажки

Один человек погиб, еще 22 спасены и 48 эвакуированы на крупном пожаре в многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T11:51

2024-01-27T11:51

2024-01-27T11:54

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще 22 спасены и 48 эвакуированы на крупном пожаре в многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в областном главке МЧС.Отмечается, что огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже по улице Шаумяна, 30 в -3:21 27 января. "Звенья газодымозащитной службы эвакуировали жильцов с верхних этажей дома. Несколько человек спустили при помощи автолестницы. Всего огнеборцы спасли 22 человека , 48 человек эвакуировано.К сожалению, на пожаре погибла женщина", - уточнили спасатели.Как добавили в МЧС России, среди спасенных из пылающего дома были шесть детей, еще 19 эвакуировали.Возгорание было полностью ликвидировано спустя час на площади 50 квадратных метров. К тушению привлекались 13 единиц техники и 41 специалист МЧС России.В пятницу в Севастополе произошло два пожара, в которых погибли люди. Первое возгорание в жилом доме по улице Очаковцев унесло жизнь мужчины. Во втором пожаре в многоэтажке на проспекте Генерала Острякова погибла женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один смертельный пожар в Севастополе – погибла женщинаПожар в жилом доме в Севастополе – погиб мужчина, людей эвакуировалиПожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек

ростов-на-дону

ростовская область

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2024

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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости