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Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек
Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек
26 жильцов, в том числе один ребенок, эвакуированы с горящего многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в городском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T21:24
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севастополь
пожар
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. 26 жильцов, в том числе один ребенок, эвакуированы с горящего многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома по улице Лизы Чайкиной в четверг в 19:46. На место оперативно выдвинулись спасатели.Пожар локализован на площади 20 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20:50. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали15 котов спасли на пожаре в СимферополеПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
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севастополь, пожар, гу мчс россии по севастополю, происшествия, общество, новости крыма
Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек

26 человек эвакуированы на пожаре в доме на улице Лизы Чайкиной в Севастополе - МЧС

21:24 25.01.2024 (обновлено: 21:30 25.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. 26 жильцов, в том числе один ребенок, эвакуированы с горящего многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома по улице Лизы Чайкиной в четверг в 19:46. На место оперативно выдвинулись спасатели.

"Было сформировано газодымозащитное звено для работы в непригодной для дыхания и зрения среде. Подразделения проникли внутрь помещения и обнаружили очаг возгорания. На его тушение незамедлительно подали ствол Б. Параллельно из соседних квартир пожарные эвакуировали 26 человек, в том числе одного ребенка", - сказано в сообщении.

Пожар локализован на площади 20 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20:50. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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