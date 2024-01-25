https://crimea.ria.ru/20240125/pozhar-v-mnogoetazhke-sevastopolya-evakuirovany-26-chelovek-1134465015.html

Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек

Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек

26 жильцов, в том числе один ребенок, эвакуированы с горящего многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в городском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T21:24

2024-01-25T21:24

2024-01-25T21:30

севастополь

пожар

гу мчс россии по севастополю

происшествия

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. 26 жильцов, в том числе один ребенок, эвакуированы с горящего многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома по улице Лизы Чайкиной в четверг в 19:46. На место оперативно выдвинулись спасатели.Пожар локализован на площади 20 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20:50. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали15 котов спасли на пожаре в СимферополеПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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