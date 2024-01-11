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Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
Возгорание в жилом многоквартирном доме в Симферополе произошло в четверг вечером. Проводилась эвакуация населения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T21:41
2024-01-11T21:41
2024-01-11T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Возгорание в жилом многоквартирном доме в Симферополе произошло в четверг вечером. Проводилась эвакуация населения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.По информации МЧС, площадь пожара составила 20 кв. м. Ликвидация огня продолжается. Задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава.За выходные и праздничные дни 2024 года в Крыму было зарегистрировано 40 пожаров. Большая часть из них техногенные, без человеческих жертв. В 75 процентах случаев основная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. 15 процентов пожаров возникли из-за использования неисправного электрооборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часуРезонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
Из горящего многоэтажного дома в Симферополе спасены 12 человек
21:41 11.01.2024 (обновлено: 22:05 11.01.2024)