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40 пожаров произошло в Крыму за восемь дней - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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40 пожаров произошло в Крыму за восемь дней
40 пожаров произошло в Крыму за восемь дней - РИА Новости Крым, 09.01.2024
40 пожаров произошло в Крыму за восемь дней
Десятки пожаров произошли в Крыму в первые дни нового года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T21:13
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крым
новости крыма
происшествия
пожар
мчс крыма
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новогодние каникулы в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Десятки пожаров произошли в Крыму в первые дни нового года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.По информации ведомства, большая часть пожаров были техногенными, без человеческих жертв. В 75 процентах случаев основная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. 15 процентов пожаров возникли из-за использования неисправного электрооборудования.Тем не менее, некоторые люди в новогоднюю ночь нарушили ограничения. На них были наложены административные взыскания.Происшествий на воде за новогодние праздники зафиксировано не было.В ночь на 7 января в Керчи произошел пожар в кинотеатре "Украина". Причина – короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые пожары года: что и почему горело в Крыму 1 и 2 январяЕлочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниНа западе Крыма загорелся жилой дом
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, происшествия, пожар, мчс крыма, новый год 2024, новогодние каникулы в крыму
40 пожаров произошло в Крыму за восемь дней

40 пожаров произошло за праздничную неделю нового года в Крыму

21:13 09.01.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар
Пожар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Десятки пожаров произошли в Крыму в первые дни нового года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

"За выходные и праздничные дни 2024 года чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым не произошло. В наступившем году в Крыму зарегистрировано 40 пожаров. Их количество сократилось на 18%", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, большая часть пожаров были техногенными, без человеческих жертв. В 75 процентах случаев основная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. 15 процентов пожаров возникли из-за использования неисправного электрооборудования.

"Среди причин новогодние украшения и иллюминация не отмечены. На территории Крыма продолжает действовать запрет на применение пиротехники. Разрешено использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня", – уточняют в пресс-службе.

Тем не менее, некоторые люди в новогоднюю ночь нарушили ограничения. На них были наложены административные взыскания.
Происшествий на воде за новогодние праздники зафиксировано не было.
В ночь на 7 января в Керчи произошел пожар в кинотеатре "Украина". Причина – короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
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КрымНовости КрымаПроисшествияПожарМЧС КрымаНовый год 2024Новогодние каникулы в Крыму
 
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