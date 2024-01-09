https://crimea.ria.ru/20240109/40-pozharov-proizoshlo-v-krymu-za-vosem-dney-1134057332.html

40 пожаров произошло в Крыму за восемь дней

40 пожаров произошло в Крыму за восемь дней - РИА Новости Крым, 09.01.2024

40 пожаров произошло в Крыму за восемь дней

Десятки пожаров произошли в Крыму в первые дни нового года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T21:13

2024-01-09T21:13

2024-01-09T21:13

крым

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новогодние каникулы в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Десятки пожаров произошли в Крыму в первые дни нового года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.По информации ведомства, большая часть пожаров были техногенными, без человеческих жертв. В 75 процентах случаев основная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. 15 процентов пожаров возникли из-за использования неисправного электрооборудования.Тем не менее, некоторые люди в новогоднюю ночь нарушили ограничения. На них были наложены административные взыскания.Происшествий на воде за новогодние праздники зафиксировано не было.В ночь на 7 января в Керчи произошел пожар в кинотеатре "Украина". Причина – короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые пожары года: что и почему горело в Крыму 1 и 2 январяЕлочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниНа западе Крыма загорелся жилой дом

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, пожар, мчс крыма, новый год 2024, новогодние каникулы в крыму