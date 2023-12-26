https://crimea.ria.ru/20231226/elochka-ne-gori-skolko-pozharov-proiskhodit-v-krymu-v-novogodnie-dni-1133817781.html

Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дни

Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дни - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дни

Каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму - около ста. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщил замначальника ГУ... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T20:58

2023-12-26T20:58

2023-12-26T20:58

новый год

гу мчс рф по республике крым

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игорь скуртул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму - около ста. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Основная причина возникновения пожаров (80%), на которых впоследствии гибнут люди, - это неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения."Около 80% погибших – это люди в возрасте 60+, и в большей степени все из-за сигареты в постели в состоянии алкогольного опьянения. На втором месте по причинам возникновения пожаров в Новый год – неправильная эксплуатация электрических приборов", - отметил Игорь Скуртул.Исправить печальные цифры статистики может пожарный извещатель. В 2023 году в правила противопожарного режима были внесены изменения, согласно которым извещатели должны быть в обязательном порядке установлены в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи."Эта работа идет за бюджетные средства, Совет министров принимает соответствующие программы. Таких семей у нас на территории республики около 29 тысяч, там есть еще подкатегории семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и в социально незащищенном положении. На сегодняшний день для многодетных семей мы уже установили 11 тысяч извещателей", - уточнил замначальника главного управления.Остальным категориям граждан в МЧС рекомендуют устанавливать извещатели самостоятельно. Прибор стоимостью до шестисот рублей может спасти не только имущество, но и жизнь.Двадцатого декабря в Крыму официально завершился пожароопасный сезон: постановление об этом было принято Советом министров РК. На протяжении года в Крыму в результате пожаров погибли 52 человека, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области В Крыму официально завершился пожароопасный сезонПожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20231015/ogon-voda-i-silnye-lyudi--kto-i-kak-tushit-pozhary-v-krymu-1132077232.html

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