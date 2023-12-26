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Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дни
Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дни - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дни
Каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму - около ста. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщил замначальника ГУ... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T20:58
2023-12-26T20:58
2023-12-26T20:58
новый год
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
крым
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игорь скуртул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму - около ста. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Основная причина возникновения пожаров (80%), на которых впоследствии гибнут люди, - это неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения."Около 80% погибших – это люди в возрасте 60+, и в большей степени все из-за сигареты в постели в состоянии алкогольного опьянения. На втором месте по причинам возникновения пожаров в Новый год – неправильная эксплуатация электрических приборов", - отметил Игорь Скуртул.Исправить печальные цифры статистики может пожарный извещатель. В 2023 году в правила противопожарного режима были внесены изменения, согласно которым извещатели должны быть в обязательном порядке установлены в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи."Эта работа идет за бюджетные средства, Совет министров принимает соответствующие программы. Таких семей у нас на территории республики около 29 тысяч, там есть еще подкатегории семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и в социально незащищенном положении. На сегодняшний день для многодетных семей мы уже установили 11 тысяч извещателей", - уточнил замначальника главного управления.Остальным категориям граждан в МЧС рекомендуют устанавливать извещатели самостоятельно. Прибор стоимостью до шестисот рублей может спасти не только имущество, но и жизнь.Двадцатого декабря в Крыму официально завершился пожароопасный сезон: постановление об этом было принято Советом министров РК. На протяжении года в Крыму в результате пожаров погибли 52 человека, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области В Крыму официально завершился пожароопасный сезонПожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
https://crimea.ria.ru/20231015/ogon-voda-i-silnye-lyudi--kto-i-kak-tushit-pozhary-v-krymu-1132077232.html
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новый год, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, крым, общество, игорь скуртул
Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дни
В новогодние выходные в Крыму ежегодно происходит около ста пожаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму - около ста. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
"В целом по Российской Федерации за период новогодних праздников, как правило, происходит около пяти тысяч пожаров, только вдумайтесь в эту цифру. Около 300 человек погибает, около двухсот человек получают травмы. Что касается нашей республики, это около ста пожаров ежегодно и около 10 человек погибших", - сказал он.
Основная причина возникновения пожаров (80%), на которых впоследствии гибнут люди, - это неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.
"Около 80% погибших – это люди в возрасте 60+, и в большей степени все из-за сигареты в постели в состоянии алкогольного опьянения. На втором месте по причинам возникновения пожаров в Новый год – неправильная эксплуатация электрических приборов", - отметил Игорь Скуртул.
Исправить печальные цифры статистики может пожарный извещатель. В 2023 году в правила противопожарного режима были внесены изменения
, согласно которым извещатели должны быть в обязательном порядке установлены в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи.
"Эта работа идет за бюджетные средства, Совет министров принимает соответствующие программы. Таких семей у нас на территории республики около 29 тысяч, там есть еще подкатегории семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и в социально незащищенном положении. На сегодняшний день для многодетных семей мы уже установили 11 тысяч извещателей", - уточнил замначальника главного управления.
Остальным категориям граждан в МЧС рекомендуют устанавливать извещатели самостоятельно. Прибор стоимостью до шестисот рублей может спасти не только имущество, но и жизнь.
Двадцатого декабря в Крыму официально завершился пожароопасный сезон
: постановление об этом было принято Советом министров РК. На протяжении года в Крыму в результате пожаров погибли 52 человека
, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом.
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