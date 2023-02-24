https://crimea.ria.ru/20230224/protivopozharnye-pravila-v-rossii-chto-izmenilos-1127182663.html

Противопожарные правила в России: что изменилось

Противопожарные правила в России: что изменилось - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Противопожарные правила в России: что изменилось

Сжигать сухую траву теперь можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек на участках, а готовить на мангале — не ближе 5 метров от дома. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T17:21

2023-02-24T17:21

2023-02-24T17:21

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сжигать сухую траву теперь можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек на участках, а готовить на мангале — не ближе 5 метров от дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Глухие решетки на окнах подвалов, являющихся аварийными выходами при пожаре, теперь запрещены, зато пользоваться хлопушками можно без особых ограничений.В жилье, где проживают многодетные семьи и другие граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, теперь обязательны к установке пожарные извещатели.По данным ведомства, ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, теперь увеличена до 1,4 метров.Изменения в Правилах противопожарного режима начнут действовать 1 марта 2023 года.В прошлом году особый противопожарный режим действовал в Крыму с мая по декабрь.Во время его действия было запрещено посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях частных жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамШестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, общество, новости