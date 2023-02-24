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Противопожарные правила в России: что изменилось - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Противопожарные правила в России: что изменилось
Противопожарные правила в России: что изменилось - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Противопожарные правила в России: что изменилось
Сжигать сухую траву теперь можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек на участках, а готовить на мангале — не ближе 5 метров от дома. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T17:21
2023-02-24T17:21
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сжигать сухую траву теперь можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек на участках, а готовить на мангале — не ближе 5 метров от дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Глухие решетки на окнах подвалов, являющихся аварийными выходами при пожаре, теперь запрещены, зато пользоваться хлопушками можно без особых ограничений.В жилье, где проживают многодетные семьи и другие граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, теперь обязательны к установке пожарные извещатели.По данным ведомства, ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, теперь увеличена до 1,4 метров.Изменения в Правилах противопожарного режима начнут действовать 1 марта 2023 года.В прошлом году особый противопожарный режим действовал в Крыму с мая по декабрь.Во время его действия было запрещено посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях частных жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамШестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, общество, новости
Противопожарные правила в России: что изменилось

В МЧС рассказали о новых противопожарных требованиях

17:21 24.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБытовой огнетушитель
Бытовой огнетушитель - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сжигать сухую траву теперь можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек на участках, а готовить на мангале — не ближе 5 метров от дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Глухие решетки на окнах подвалов, являющихся аварийными выходами при пожаре, теперь запрещены, зато пользоваться хлопушками можно без особых ограничений.
В жилье, где проживают многодетные семьи и другие граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, теперь обязательны к установке пожарные извещатели.
По данным ведомства, ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, теперь увеличена до 1,4 метров.
Изменения в Правилах противопожарного режима начнут действовать 1 марта 2023 года.
В прошлом году особый противопожарный режим действовал в Крыму с мая по декабрь.
Во время его действия было запрещено посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях частных жилых домов.
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При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)БезопасностьОбществоНовости
 
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