При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра
При пожаре на Кубани погибли двое детей – возбуждено уголовное дело
© ГУ МЧС России по Республике КрымПри пожаре на Кубани погибли двое детей – возбуждено уголовное дело
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Две маленькие девочки погибли на пожаре в Кущевском районе Краснодарского края. Районный следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что возгорание произошло в одном из частных жилых домов на улице Центральная в поселке Комсомольском ночью 18 февраля. Погибшие 2020 и 2022 года рождения проживали вместе в 22-летней матерью.
"Мать не смогла спасти детей ввиду сильного огня и задымления и выбежала из дома", – говорится в сообщении. Пожарных вызывали соседи. По предварительной версии причиной пожара является неисправность питания электроприбора.
По факту гибели детей следственным отделом по Кущевскому району СКР возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские, пожарно-техническая и другие экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие трагедии.
4 февраля, 12:20Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.
В конце января в Курганинском районе Краснодарского края при пожаре в доме многодетной семьи погибли трое детей, их мать и еще две девочки были доставлены в больницу.
Крупные пожары в Крыму
30 января на улице Лисконоженко в селе Багерово Ленинского района республики при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло днем, прибывшие пожарные ликвидировали его за 15 минут. С верхних этажей дома были эвакуированы 60 человек, в том числе семеро детей.
Еще одно ЧП произошло в Симферополе – пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке на улице Ростовской. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель. Возбуждено уголовное дело.
С Севастополе семь человек погибли в результате ночного пожара в строительном городке. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Всего в строительном модуле проживало более ста рабочих.
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