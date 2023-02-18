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При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра
При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра - РИА Новости Крым, 18.02.2023
При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра
Две маленькие девочки погибли на пожаре в Кущевском районе Краснодарского края. Районный следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T13:34
2023-02-18T13:34
краснодарский край
происшествия
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Две маленькие девочки погибли на пожаре в Кущевском районе Краснодарского края. Районный следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что возгорание произошло в одном из частных жилых домов на улице Центральная в поселке Комсомольском ночью 18 февраля. Погибшие 2020 и 2022 года рождения проживали вместе в 22-летней матерью.По факту гибели детей следственным отделом по Кущевскому району СКР возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские, пожарно-техническая и другие экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие трагедии.Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.В конце января в Курганинском районе Краснодарского края при пожаре в доме многодетной семьи погибли трое детей, их мать и еще две девочки были доставлены в больницу.Крупные пожары в Крыму30 января на улице Лисконоженко в селе Багерово Ленинского района республики при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло днем, прибывшие пожарные ликвидировали его за 15 минут. С верхних этажей дома были эвакуированы 60 человек, в том числе семеро детей.Еще одно ЧП произошло в Симферополе – пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке на улице Ростовской. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель. Возбуждено уголовное дело.С Севастополе семь человек погибли в результате ночного пожара в строительном городке. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Всего в строительном модуле проживало более ста рабочих.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденныеВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человекаПожар на военном корабле в Севастополе – что известно
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краснодарский край, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, кубань
При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра

При пожаре на Кубани погибли двое детей – возбуждено уголовное дело

13:34 18.02.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПри пожаре на Кубани погибли двое детей – возбуждено уголовное дело
При пожаре на Кубани погибли двое детей – возбуждено уголовное дело
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Две маленькие девочки погибли на пожаре в Кущевском районе Краснодарского края. Районный следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что возгорание произошло в одном из частных жилых домов на улице Центральная в поселке Комсомольском ночью 18 февраля. Погибшие 2020 и 2022 года рождения проживали вместе в 22-летней матерью.
"Мать не смогла спасти детей ввиду сильного огня и задымления и выбежала из дома", – говорится в сообщении. Пожарных вызывали соседи. По предварительной версии причиной пожара является неисправность питания электроприбора.
По факту гибели детей следственным отделом по Кущевскому району СКР возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские, пожарно-техническая и другие экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие трагедии.
Место преступления
4 февраля, 12:20
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Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.
В конце января в Курганинском районе Краснодарского края при пожаре в доме многодетной семьи погибли трое детей, их мать и еще две девочки были доставлены в больницу.

Крупные пожары в Крыму

30 января на улице Лисконоженко в селе Багерово Ленинского района республики при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло днем, прибывшие пожарные ликвидировали его за 15 минут. С верхних этажей дома были эвакуированы 60 человек, в том числе семеро детей.
Еще одно ЧП произошло в Симферополе – пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке на улице Ростовской. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель. Возбуждено уголовное дело.
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С Севастополе семь человек погибли в результате ночного пожара в строительном городке. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Всего в строительном модуле проживало более ста рабочих.
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