https://crimea.ria.ru/20230218/pri-pozhare-na-kubani-pogibla-godovalaya-devochka-i-ee-dvukhletnyaya-sestra-1127065792.html

При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра

При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра - РИА Новости Крым, 18.02.2023

При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра

Две маленькие девочки погибли на пожаре в Кущевском районе Краснодарского края. Районный следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T13:34

2023-02-18T13:34

2023-02-18T13:34

краснодарский край

происшествия

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Две маленькие девочки погибли на пожаре в Кущевском районе Краснодарского края. Районный следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что возгорание произошло в одном из частных жилых домов на улице Центральная в поселке Комсомольском ночью 18 февраля. Погибшие 2020 и 2022 года рождения проживали вместе в 22-летней матерью.По факту гибели детей следственным отделом по Кущевскому району СКР возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские, пожарно-техническая и другие экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие трагедии.Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.В конце января в Курганинском районе Краснодарского края при пожаре в доме многодетной семьи погибли трое детей, их мать и еще две девочки были доставлены в больницу.Крупные пожары в Крыму30 января на улице Лисконоженко в селе Багерово Ленинского района республики при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло днем, прибывшие пожарные ликвидировали его за 15 минут. С верхних этажей дома были эвакуированы 60 человек, в том числе семеро детей.Еще одно ЧП произошло в Симферополе – пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке на улице Ростовской. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель. Возбуждено уголовное дело.С Севастополе семь человек погибли в результате ночного пожара в строительном городке. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Всего в строительном модуле проживало более ста рабочих.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденныеВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человекаПожар на военном корабле в Севастополе – что известно

https://crimea.ria.ru/20230204/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-pozhara-v-simferopole--1126779642.html

https://crimea.ria.ru/20230202/strashnyy-pozhar-v-sevastopole--pogibli-7-stroiteley-trassy-tavrida-1126721137.html

краснодарский край

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, кубань