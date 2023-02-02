Страшный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"
Развожаев: на пожаре в Севастополе погибли семь строителей трассы "Таврида"
09:27 02.02.2023 (обновлено: 09:39 02.02.2023)
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюПоследствия пожара в строительном городке в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Семь человек погибли в результате ночного пожара в Севастополе, все они работали на строительстве трассы "Таврида". Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Возгорание произошло в ночь на четверг в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная. Огонь охватил около 200 "квадратов". Первоначально сообщалось о пятерых погибших, сейчас их количество возросло до семи. Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Всего, по данным ведомства, в строительном модуле проживало более 100 рабочих.
"По предварительным данным погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны. Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь. Это строительный городок ДСК – субподрядчика компании ВАД. Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
На месте работают сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и замглавы города Павел Иено. В причинах произошедшего разбираются эксперты.