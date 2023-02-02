https://crimea.ria.ru/20230202/strashnyy-pozhar-v-sevastopole--pogibli-7-stroiteley-trassy-tavrida-1126721137.html

Страшный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"

Страшный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Страшный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"

Семь человек погибли в результате ночного пожара в Севастополе, все они работали на строительстве трассы "Таврида". Об этом рассказал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T09:27

2023-02-02T09:27

2023-02-02T09:39

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Семь человек погибли в результате ночного пожара в Севастополе, все они работали на строительстве трассы "Таврида". Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.Возгорание произошло в ночь на четверг в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная. Огонь охватил около 200 "квадратов". Первоначально сообщалось о пятерых погибших, сейчас их количество возросло до семи. Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Всего, по данным ведомства, в строительном модуле проживало более 100 рабочих.На месте работают сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и замглавы города Павел Иено. В причинах произошедшего разбираются эксперты.

https://crimea.ria.ru/20230202/sk-kryma-rassleduet-smertelnyy-pozhar-v-sevastopole--vozbuzhdeno-delo-1126720320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, михаил развожаев, общество, новости крыма, крым, пожар