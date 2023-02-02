https://crimea.ria.ru/20230202/sk-kryma-rassleduet-smertelnyy-pozhar-v-sevastopole--vozbuzhdeno-delo-1126720320.html

СК Крыма расследует пожар с погибшими в Севастополе

СК Крыма расследует пожар с погибшими в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.02.2023

СК Крыма расследует пожар с погибшими в Севастополе

Следком возбудил уголовное дело по факту крупного пожара с пятью погибшими в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T09:13

2023-02-02T09:13

2023-02-02T10:03

новости крыма

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севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело по факту крупного пожара с пятью погибшими в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел в третьем часу ночи 2 февраля в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяной в пригородном поселке Сахарная головка. Предварительно сообщалось о пяти погибших. Всего в строительном модуле, по данным СК, проживало более 100 рабочих. "В ходе разбора завалов и осмотра места происшествия число пострадавших и погибших будет уточняться", – отметили в ведомстве. Сейчас на месте работает группа следователей и криминалистов во главе с руководителем крымского следственного управления Владимиром Терентьевым, уточнили в ведомстве. Ход расследования уголовного дела – на его личном контроле.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цехНочной пожар в пятиэтажке под Симферополем – людей эвакуировалиВ Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус

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2023

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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, пожар, происшествия