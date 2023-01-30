https://crimea.ria.ru/20230130/v-simferopole-na-khodu-vspykhnul-passazhirskiy-avtobus-1126664186.html

В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус

В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус - РИА Новости Крым, 30.01.2023

В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Симферополе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T11:37

2023-01-30T11:37

2023-01-30T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус загорелся на ходу в Симферополе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник утром. По неизвестной пока причине загорелся автобус, двигавшийся по городскому маршруту № 30. В салоне пассажиров не было.После произошедшего прокуратура начала проверку. Правоохранители оценят исполнение обязанностей ответственными должностными лицами и подведомственными им учреждениями. А также проверят соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.По данным МЧС Крыма, за прошедшую неделю в республике произошел 41 пожар, большинство из которых – техногенные. Погибло четыре человека. Также спасатели приняли участие в ликвидации 24 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек скончался и 27 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршрутыЧерез тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере КрымаВ Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва

https://crimea.ria.ru/20220809/avtobus-zagorelsya-na-khodu-na-trasse-simferopol--yalta-1124107070.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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