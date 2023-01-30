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В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус
В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус - РИА Новости Крым, 30.01.2023
В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус
Пассажирский автобус загорелся на ходу в Симферополе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T11:37
2023-01-30T11:38
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус загорелся на ходу в Симферополе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник утром. По неизвестной пока причине загорелся автобус, двигавшийся по городскому маршруту № 30. В салоне пассажиров не было.После произошедшего прокуратура начала проверку. Правоохранители оценят исполнение обязанностей ответственными должностными лицами и подведомственными им учреждениями. А также проверят соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.По данным МЧС Крыма, за прошедшую неделю в республике произошел 41 пожар, большинство из которых – техногенные. Погибло четыре человека. Также спасатели приняли участие в ликвидации 24 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек скончался и 27 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршрутыЧерез тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере КрымаВ Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва
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крым, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, транспорт, общество
В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус

Прокуратура: в Симферополе загорелся пассажирский автобус

11:37 30.01.2023 (обновлено: 11:38 30.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферополе загорелся пассажирский автобус
В Симферополе загорелся пассажирский автобус - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости Крым . ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус загорелся на ходу в Симферополе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник утром. По неизвестной пока причине загорелся автобус, двигавшийся по городскому маршруту № 30. В салоне пассажиров не было.
Ялтинская трасса - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа 2022, 09:57Ситуация на дорогах Крыма
Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта
После произошедшего прокуратура начала проверку. Правоохранители оценят исполнение обязанностей ответственными должностными лицами и подведомственными им учреждениями. А также проверят соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.
По данным МЧС Крыма, за прошедшую неделю в республике произошел 41 пожар, большинство из которых – техногенные. Погибло четыре человека. Также спасатели приняли участие в ликвидации 24 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек скончался и 27 пострадали.
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КрымСимферопольПроисшествияПрокуратура Республики КрымНовости КрымаТранспортОбщество
 
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