https://crimea.ria.ru/20221230/v-krymu-zaderzhali-pyanogo-voditelya-avtobusa-reysa-simferopol-moskva-1126206518.html

В Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва

В Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва - РИА Новости Крым, 30.12.2022

В Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва

Полицейские задержали нетрезвого водителя пассажирского автобуса, который осуществлял рейс по маршруту Симферополь-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T11:03

2022-12-30T11:03

2022-12-30T11:03

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Полицейские задержали нетрезвого водителя пассажирского автобуса, который осуществлял рейс по маршруту Симферополь-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 41-летний крымчанин, остановили для проверки документов на подъезде к Керчи. В салоне находились 17 пассажиров. В ходе короткого общения инспекторы выявили нарушение правил перевозки и неадекватное поведение водителя.Мужчину отправили на медосвидетельствование в ближайшую больницу, а машину – на спецстоянку. В медучреждении водитель проходить освидетельствование отказался. В отношении него составлены несколько протоколов.Прокуратура Республики Крым проводит проверку.

https://crimea.ria.ru/20221213/v-yalte-pyanyy-voditel-ustroil-politseyskuyu-pogonyu-1125834071.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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