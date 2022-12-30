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В Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва
В Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва - РИА Новости Крым, 30.12.2022
В Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва
Полицейские задержали нетрезвого водителя пассажирского автобуса, который осуществлял рейс по маршруту Симферополь-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T11:03
2022-12-30T11:03
2022-12-30T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Полицейские задержали нетрезвого водителя пассажирского автобуса, который осуществлял рейс по маршруту Симферополь-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 41-летний крымчанин, остановили для проверки документов на подъезде к Керчи. В салоне находились 17 пассажиров. В ходе короткого общения инспекторы выявили нарушение правил перевозки и неадекватное поведение водителя.Мужчину отправили на медосвидетельствование в ближайшую больницу, а машину – на спецстоянку. В медучреждении водитель проходить освидетельствование отказался. В отношении него составлены несколько протоколов.Прокуратура Республики Крым проводит проверку.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, симферополь, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, новости крыма
В Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва
Пьяный водитель автобуса перевозил пассажиров из Симферополя в Москву
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Полицейские задержали нетрезвого водителя пассажирского автобуса, который осуществлял рейс по маршруту Симферополь-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 41-летний крымчанин, остановили для проверки документов на подъезде к Керчи. В салоне находились 17 пассажиров. В ходе короткого общения инспекторы выявили нарушение правил перевозки и неадекватное поведение водителя.
"В ходе проверки документов выявлены нарушения в отсутствии диагностической карты, а также управлении транспортным средством при наличии неисправностей. При составлении админматериалов состояние водителя вызвало подозрение — у него были признаки опьянения. В связи с этим он был отстранен от управления транспортным средством", — говорится в сообщении.
Мужчину отправили на медосвидетельствование в ближайшую больницу, а машину – на спецстоянку. В медучреждении водитель проходить освидетельствование отказался. В отношении него составлены несколько протоколов.
Прокуратура Республики Крым проводит проверку.