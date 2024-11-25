https://crimea.ria.ru/20241125/siloviki-zaderzhali-zamgubernatora-rostovskoy-oblasti-i-ego-zamestitelya-1142105391.html

Силовики задержали замгубернатора Ростовской области и его заместителя

Силовики задержали замгубернатора Ростовской области и его заместителя - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Силовики задержали замгубернатора Ростовской области и его заместителя

В Ростовской области задержаны замгубернатора – министр транспорта Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T10:48

2024-11-25T10:48

2024-11-25T11:51

ростовская область

новости

происшествия

виталий кушнарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области задержаны замгубернатора – министр транспорта Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина.Он уточнил, что работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме. При этом правоохранительным органам правительство Ростовской области оказывает полное содействие.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского краяВ Краснодарском крае задержан чиновник РоссельхознадзораВ Крыму с поличным задержан чиновник за взятку в 2,5 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, происшествия, виталий кушнарев