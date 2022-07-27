https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html
В Крыму с поличным задержан чиновник за взятку в 2,5 млн рублей
В Крыму с поличным задержан чиновник за взятку в 2,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В Крыму с поличным задержан чиновник за взятку в 2,5 млн рублей
Главный специалист отдела муниципального контроля администрации Красногвардейского района попался на взятке в 2,5 млн рублей, он был задержан сотрудниками ФСБ с РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T16:52
2022-07-27T16:52
2022-07-27T16:58
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Главный специалист отдела муниципального контроля администрации Красногвардейского района попался на взятке в 2,5 млн рублей, он был задержан сотрудниками ФСБ с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Теперь бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет.
https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-eks-chinovnik-s-poddelnym-diplomom-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1123852265.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
В Крыму с поличным задержан чиновник за взятку в 2,5 млн рублей
ФСБ: в Крыму чиновник Красногвардейского района попался на взятке в 2,5 миллиона рублей
16:52 27.07.2022 (обновлено: 16:58 27.07.2022)