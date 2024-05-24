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При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края
При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края - РИА Новости Крым, 24.05.2024
При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края
При получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T19:30
2024-05-24T19:30
краснодарский край
кубань
взятка
происшествия
коррупция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. При получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Об этом пишет РИА Новости.На сайте администрации Краснодарского края сообщается, что в 2013 году Сергей Власов окончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. В 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.С 2008 по 2019 год проходил военную службу в ВС РФ. С апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края, которое возглавил с декабря 2021 года.С марта 2022 года он руководил департаментом строительства Краснодарского края.1 декабря 2022 года распоряжением губернатора назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Кубани.Сергею Власову 33 года, он женат и у него двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал Попов остался в СИЗО – решение судаОсвободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
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краснодарский край, кубань, взятка, происшествия, коррупция, новости
При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края

Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки

19:30 24.05.2024
 
© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского краяЗаместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Архивное фото
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Архивное фото
© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. При получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Об этом пишет РИА Новости.
"Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", - сказано в сообщении.
На сайте администрации Краснодарского края сообщается, что в 2013 году Сергей Власов окончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. В 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.
С 2008 по 2019 год проходил военную службу в ВС РФ. С апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края, которое возглавил с декабря 2021 года.
С марта 2022 года он руководил департаментом строительства Краснодарского края.
1 декабря 2022 года распоряжением губернатора назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Кубани.
Сергею Власову 33 года, он женат и у него двое детей.
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