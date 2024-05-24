https://crimea.ria.ru/20240524/pri-poluchenii-vzyatki-zaderzhan-zamgubernatora-krasnodarskogo-kraya-1137575154.html

При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края

При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края - РИА Новости Крым, 24.05.2024

При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края

При получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T19:30

2024-05-24T19:30

2024-05-24T19:30

краснодарский край

кубань

взятка

происшествия

коррупция

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. При получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Об этом пишет РИА Новости.На сайте администрации Краснодарского края сообщается, что в 2013 году Сергей Власов окончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. В 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.С 2008 по 2019 год проходил военную службу в ВС РФ. С апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края, которое возглавил с декабря 2021 года.С марта 2022 года он руководил департаментом строительства Краснодарского края.1 декабря 2022 года распоряжением губернатора назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Кубани.Сергею Власову 33 года, он женат и у него двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал Попов остался в СИЗО – решение судаОсвободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, взятка, происшествия, коррупция, новости