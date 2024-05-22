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Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд

Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд

Начальник жилищно-эксплуатационного участка в Керчи предстанет перед судом по обвинению в должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T21:31

2024-05-22T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Начальник жилищно-эксплуатационного участка в Керчи предстанет перед судом по обвинению в должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю."Установлено, что с марта 2022 года по июнь 2023 года должностное лицо освободила пятерых осужденных от назначенных судом наказаний. Женщина вносила ложные сведения в табели об их выходе на обязательные работы, требуя взамен передачи денежных средств либо строительных материалов на суммы от 1,5 до 14 тысяч рублей", – говорится в сообщении.На основании документов, которые она представляла в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов, исполнительные производства прекращались.Преступную деятельность сотрудницы керченского муниципального предприятия пресекли оперативные сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ.Расследование уголовного дела в отношении нее завершено. Обвиняемая вину в совершенных преступлениях признала.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублейВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судамВ Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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