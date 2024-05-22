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Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд
Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд
Начальник жилищно-эксплуатационного участка в Керчи предстанет перед судом по обвинению в должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T21:31
2024-05-22T21:31
2024-05-22T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Начальник жилищно-эксплуатационного участка в Керчи предстанет перед судом по обвинению в должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю."Установлено, что с марта 2022 года по июнь 2023 года должностное лицо освободила пятерых осужденных от назначенных судом наказаний. Женщина вносила ложные сведения в табели об их выходе на обязательные работы, требуя взамен передачи денежных средств либо строительных материалов на суммы от 1,5 до 14 тысяч рублей", – говорится в сообщении.На основании документов, которые она представляла в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов, исполнительные производства прекращались.Преступную деятельность сотрудницы керченского муниципального предприятия пресекли оперативные сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ.Расследование уголовного дела в отношении нее завершено. Обвиняемая вину в совершенных преступлениях признала.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублейВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судамВ Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей
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Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд
Начальника ЖЭУ в Керчи будут судить за освобождение осужденных от работ за взятки
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Начальник жилищно-эксплуатационного участка в Керчи предстанет перед судом по обвинению в должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что с марта 2022 года по июнь 2023 года должностное лицо освободила пятерых осужденных от назначенных судом наказаний. Женщина вносила ложные сведения в табели об их выходе на обязательные работы, требуя взамен передачи денежных средств либо строительных материалов на суммы от 1,5 до 14 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
На основании документов, которые она представляла в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов, исполнительные производства прекращались.
Преступную деятельность сотрудницы керченского муниципального предприятия пресекли оперативные сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ.
Расследование уголовного дела в отношении нее завершено. Обвиняемая вину в совершенных преступлениях признала.
"Следствием также будет дана оценка действиям лиц, уклонившихся от отбытия наказаний за незаконные вознаграждения, – в отношении них возбуждены уголовные дела", – уточнили в Следкоме Крыма и Севастополя.
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