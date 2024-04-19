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В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей
В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей
Гендиректор фирмы-подрядчика получил условный срок за хищение более 14 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T14:57
2024-04-19T14:59
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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спорт
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Гендиректор фирмы-подрядчика получил условный срок за хищение более 14 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Установлено, что в 2021 году между фирмой, возглавляемой обвиняемым, и Государственным бюджетным учреждением "Спортивная школа № 5" заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферопольском районе. Стоимость договора составила 211 млн рублей.Противоправные действия руководителя фирмы были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Киевский районный суд города Симферополя признал фигуранта виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Отмечается, что обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением. Приговор не вступил в законную силу.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром Симферопольского района строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте прошлого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем. Сообщалось, что в рамках первого этапа подрядчик должен был закупить для спортивной школы дорогостоящее оборудование. Для придания видимости реальной поставки оборудования гендиректор фирмы заключил фиктивные договоры с несколькими предприятиями. Эти договоры вместе с другими документами, подтверждающими объем якобы выполненных строительных работ, обвиняемый предоставил заказчику.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейПрокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищение8 лет за взятку и халатность: вступил в силу приговор экс-чиновнику
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, мошенничество, спорт, симферопольский район, новости крыма, приговор, киевский районный суд симферополя
В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей

Подрядчик получил 3 года условно за мошенничество при строительстве ФОКа под Симферополем

14:57 19.04.2024 (обновлено: 14:59 19.04.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Гендиректор фирмы-подрядчика получил условный срок за хищение более 14 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Установлено, что в 2021 году между фирмой, возглавляемой обвиняемым, и Государственным бюджетным учреждением "Спортивная школа № 5" заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферопольском районе. Стоимость договора составила 211 млн рублей.
"Введя в заблуждение заказчика, обвиняемый предоставил акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения. На основании указанных документов на расчетный счет фирмы было необоснованно перечислено более 14 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - сказано в сообщении.
Противоправные действия руководителя фирмы были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Киевский районный суд города Симферополя признал фигуранта виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
Отмечается, что обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением. Приговор не вступил в законную силу.
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром Симферопольского района строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.
В марте прошлого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.
Сообщалось, что в рамках первого этапа подрядчик должен был закупить для спортивной школы дорогостоящее оборудование. Для придания видимости реальной поставки оборудования гендиректор фирмы заключил фиктивные договоры с несколькими предприятиями. Эти договоры вместе с другими документами, подтверждающими объем якобы выполненных строительных работ, обвиняемый предоставил заказчику.
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