https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-podryadchik-poluchil-uslovnyy-srok-za-moshennichestvo-na-14-mln-rubley-1136688572.html

В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей

В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей

Гендиректор фирмы-подрядчика получил условный срок за хищение более 14 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T14:57

2024-04-19T14:57

2024-04-19T14:59

крым

прокуратура республики крым

происшествия

мошенничество

спорт

симферопольский район

новости крыма

приговор

киевский районный суд симферополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Гендиректор фирмы-подрядчика получил условный срок за хищение более 14 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Установлено, что в 2021 году между фирмой, возглавляемой обвиняемым, и Государственным бюджетным учреждением "Спортивная школа № 5" заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферопольском районе. Стоимость договора составила 211 млн рублей.Противоправные действия руководителя фирмы были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Киевский районный суд города Симферополя признал фигуранта виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Отмечается, что обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением. Приговор не вступил в законную силу.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром Симферопольского района строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте прошлого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем. Сообщалось, что в рамках первого этапа подрядчик должен был закупить для спортивной школы дорогостоящее оборудование. Для придания видимости реальной поставки оборудования гендиректор фирмы заключил фиктивные договоры с несколькими предприятиями. Эти договоры вместе с другими документами, подтверждающими объем якобы выполненных строительных работ, обвиняемый предоставил заказчику.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейПрокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищение8 лет за взятку и халатность: вступил в силу приговор экс-чиновнику

https://crimea.ria.ru/20230911/na-direktora-sportshkoly-v-krymu-zaveli-delo-iz-za-podarennykh-trenazherov-1131324391.html

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, мошенничество, спорт, симферопольский район, новости крыма, приговор, киевский районный суд симферополя