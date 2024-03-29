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8 лет за взятку и халатность: вступил в силу приговор экс-чиновнику
8 лет за взятку и халатность: вступил в силу приговор экс-чиновнику - РИА Новости Крым, 29.03.2024
8 лет за взятку и халатность: вступил в силу приговор экс-чиновнику
Севастопольский городской суд отклонил апелляционную жалобу экс-первого замдиректора департамента здравоохранения города. Приговор по уголовному делу в... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T18:29
2024-03-29T18:29
2024-03-29T18:29
прокуратура города севастополя
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взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд отклонил апелляционную жалобу экс-первого замдиректора департамента здравоохранения города. Приговор по уголовному делу в отношении бывшего чиновника вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.В ведомстве напомнили, что в ноябре прошлого года суд первой инстанции признал экс-чиновника виновным получении взятки и халатности, повлекшей ущерба в особо крупном размере, и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере восьми миллионов рублей. Также он лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет.История уголовного делаУстановлено, что в 2020 году обвиняемый заключил четыре государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций. Однако не проконтролировал выполнение процедуры определения рыночной стоимости товаров и заключил указанные договоры по завышенным ценам. В результате ущерб бюджету города Севастополя превысил 20,8 млн рублей.Кроме того, в период с октября 2019 года по март 2020 года он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде ремонта в принадлежащих ему апартаментах за непрепятствование предпринимательской деятельности на объектах здравоохранения и способствование в заключении договора на поставку поручней вдоль в Севастопольский городской онкологический диспансер. В ноябре 2021 года мужчина был задержан сотрудниками УСФБ России по Крыму и Севастополю. В ноябре 2023 года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор.В 2022-2023 годах в Севастополе за коррупцию осудили более 60 лиц, в целом за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три годаВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеВ Крыму Следком расследует смерть пациента в больнице
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прокуратура города севастополя, новости, севастополь, штрафы, взятка, суд, приговор
8 лет за взятку и халатность: вступил в силу приговор экс-чиновнику
Приговор экс-чиновнику из Севастополя за взятку и халатность вступил в силу
СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд отклонил апелляционную жалобу экс-первого замдиректора департамента здравоохранения города. Приговор по уголовному делу в отношении бывшего чиновника вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
В ведомстве напомнили, что в ноябре прошлого года суд первой инстанции признал экс-чиновника виновным получении взятки и халатности, повлекшей ущерба в особо крупном размере, и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере восьми миллионов рублей. Также он лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет.
"В апелляционных жалобах на данный приговор сторона защиты настаивала на невиновности осужденного. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города Севастополя и отказал в их удовлетворении. Обвинительный приговор вступил в законную силу", – сказано в сообщении.
История уголовного дела
Установлено, что в 2020 году обвиняемый заключил четыре государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций. Однако не проконтролировал выполнение процедуры определения рыночной стоимости товаров и заключил указанные договоры по завышенным ценам. В результате ущерб бюджету города Севастополя превысил 20,8 млн рублей.
Кроме того, в период с октября 2019 года по март 2020 года он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде ремонта в принадлежащих ему апартаментах за непрепятствование предпринимательской деятельности на объектах здравоохранения и способствование в заключении договора на поставку поручней вдоль в Севастопольский городской онкологический диспансер. В ноябре 2021 года мужчина был задержан сотрудниками УСФБ России по Крыму и Севастополю. В ноябре 2023 года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор.
В 2022-2023 годах в Севастополе за коррупцию осудили
более 60 лиц, в целом за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений.
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