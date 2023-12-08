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Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года
Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года
Экс-глава департамента здравоохранения Севастополя приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T19:33
2023-12-08T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Экс-глава департамента здравоохранения Севастополя приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры города и Следкома по Крыму и Севастополю.В СК по Крыму и Севастополю пояснили, что в 2015 году экс-руководитель департамента здравоохранения заключил госконтракт на поставку магнитно-резонансного томографа "Престиж-15" на заведомо неисполнимых по срокам условиях. Это было сделано с целью освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы Севастополя по закупке медтехники до конца 2015 года.Согласно данным прокуратуры города, договор предусматривал поставку томографа в течение 12 дней. При этом, на момент подписания акта приемки-передачи томографа не была выполнена подготовка помещения для его монтажа в соответствии с рекомендациями производителя.Кроме того, оплата полной стоимости контракта в размере более 81,7 млн рублей была произведена в апреле 2016 года до выполнения поставщиком всех обязательств по монтажу, сборке, проведению пуско-наладочных работ и инструктажа персонала.В результате неправомерных действий обвиняемого контракт не был исполнен, а выделенные бюджетные средства использованы неэффективно. В том числе пациенты больницы на протяжении длительного времени не могли получить соответствующую медицинскую помощь. Противозаконный факт был выявлен оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и УЭБиПК УМВД России по Севастополю.Доказательства, собранные следователем по особо важным делам главка Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору департамента здравоохранения города Севастополя. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.Приговор суда в законную силу не вступилЧитайте на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томографВ Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями.В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома.
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, прокуратура города севастополя, крымский следком, новости крыма, крым, умвд россии по севастополю, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд, приговор, больница
Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года

Экс-директор депздрава Севастополя осужден за злоупотребление полномочиями

19:33 08.12.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Экс-глава департамента здравоохранения Севастополя приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры города и Следкома по Крыму и Севастополю.
В СК по Крыму и Севастополю пояснили, что в 2015 году экс-руководитель департамента здравоохранения заключил госконтракт на поставку магнитно-резонансного томографа "Престиж-15" на заведомо неисполнимых по срокам условиях. Это было сделано с целью освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы Севастополя по закупке медтехники до конца 2015 года.
"Далее он подписал акт приемки-передачи до ввода оборудования в эксплуатацию. На основании этого документа была произведена оплата по контракту из средств субсидии федерального бюджета в размере более 77 млн рублей, а также средств бюджета города Севастополя в размере свыше четырех миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Согласно данным прокуратуры города, договор предусматривал поставку томографа в течение 12 дней. При этом, на момент подписания акта приемки-передачи томографа не была выполнена подготовка помещения для его монтажа в соответствии с рекомендациями производителя.
Кроме того, оплата полной стоимости контракта в размере более 81,7 млн рублей была произведена в апреле 2016 года до выполнения поставщиком всех обязательств по монтажу, сборке, проведению пуско-наладочных работ и инструктажа персонала.
"Фактически поставка томографа в Первую городскую больницу Севастополя была выполнена лишь в феврале 2017 года. В эксплуатацию оборудование не введено. В дальнейшем произошел его выход из строя, что исключило возможность его использования по назначению", – уточнили в прокуратуре Севастополя.
В результате неправомерных действий обвиняемого контракт не был исполнен, а выделенные бюджетные средства использованы неэффективно. В том числе пациенты больницы на протяжении длительного времени не могли получить соответствующую медицинскую помощь. Противозаконный факт был выявлен оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и УЭБиПК УМВД России по Севастополю.
Доказательства, собранные следователем по особо важным делам главка Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору департамента здравоохранения города Севастополя. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Сегодня судом бывший директор департамента здравоохранения города Севастополя признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет и лишением права на 2 года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, государственных и муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления", – резюмировали в СК по Крыму и Севастополю.
Приговор суда в законную силу не вступил
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