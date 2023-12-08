https://crimea.ria.ru/20231208/delo-ob-mrt-eks-glava-depzrava-sevastopolya-osuzhden-na-tri-goda-1133404579.html

Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года

Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года

Экс-глава департамента здравоохранения Севастополя приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T19:33

2023-12-08T19:33

2023-12-08T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Экс-глава департамента здравоохранения Севастополя приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры города и Следкома по Крыму и Севастополю.В СК по Крыму и Севастополю пояснили, что в 2015 году экс-руководитель департамента здравоохранения заключил госконтракт на поставку магнитно-резонансного томографа "Престиж-15" на заведомо неисполнимых по срокам условиях. Это было сделано с целью освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы Севастополя по закупке медтехники до конца 2015 года.Согласно данным прокуратуры города, договор предусматривал поставку томографа в течение 12 дней. При этом, на момент подписания акта приемки-передачи томографа не была выполнена подготовка помещения для его монтажа в соответствии с рекомендациями производителя.Кроме того, оплата полной стоимости контракта в размере более 81,7 млн рублей была произведена в апреле 2016 года до выполнения поставщиком всех обязательств по монтажу, сборке, проведению пуско-наладочных работ и инструктажа персонала.В результате неправомерных действий обвиняемого контракт не был исполнен, а выделенные бюджетные средства использованы неэффективно. В том числе пациенты больницы на протяжении длительного времени не могли получить соответствующую медицинскую помощь. Противозаконный факт был выявлен оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и УЭБиПК УМВД России по Севастополю.Доказательства, собранные следователем по особо важным делам главка Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору департамента здравоохранения города Севастополя. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.Приговор суда в законную силу не вступилЧитайте на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томографВ Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями.В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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