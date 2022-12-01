Рейтинг@Mail.ru
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-direktor-gosuchrezhdeniya-tri-goda-ekspluatiroval-podchinennykh-doma-1125634324.html
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
Директор муниципального казенного учреждения Черноморского района Крыма пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями – его обвиняют в... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T13:18
2022-12-01T13:18
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
закон и право
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110327/99/1103279986_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_aeeba9b5bd35d83b33ca6a19ad2d6372.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Директор муниципального казенного учреждения Черноморского района Крыма пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями – его обвиняют в использовании труда подчиненных в собственном доме, где он бесплатно заставлял их делать ремонт в рабочее время. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Такие работы, как установило следствие, продолжались более трех лет: с января 2017-го по август 2020 года.Преступную деятельность руководителя госучреждения выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю."Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ &lt;...&gt; В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления", – уточнили в пресс-службе крымского главка СК.Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Все материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры в ближайшее время будут направлены в суд.Ранее сообщалось, что экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220907/eks-zamdirektora-internata-v-feodosii-budut-sudit-za-primenenie-sily--1124427266.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110327/99/1103279986_122:0:2379:1693_1920x0_80_0_0_dc54c4207bb8f6b87e11416512411ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, крым
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома

В Крыму глава госучреждения три года использовал бесплатный труд подчиненных у себя дома

13:18 01.12.2022
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Директор муниципального казенного учреждения Черноморского района Крыма пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями – его обвиняют в использовании труда подчиненных в собственном доме, где он бесплатно заставлял их делать ремонт в рабочее время. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Обвиняемый, являясь руководителем учреждения, желая освободить себя и свою семью от имущественных затрат, связанных со строительством на территории своего частного домовладения <...> давал незаконные устные указания подчиненным работникам на выполнение строительно-монтажных и иных работ в рабочее время с отрывом от выполнения своих основных функций на предприятии", – рассказали в ведомстве.
Такие работы, как установило следствие, продолжались более трех лет: с января 2017-го по август 2020 года.
Преступную деятельность руководителя госучреждения выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ <...> В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления", – уточнили в пресс-службе крымского главка СК.
Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Все материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры в ближайшее время будут направлены в суд.
Ранее сообщалось, что экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн рублей.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:09
Экс-замдиректора интерната в Феодосии будут судить за применение силы
 
Прокуратура Республики КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Закон и правоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
14:17Бои в ЛНР: сводка за сутки
14:10Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья
14:01Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки
13:57ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
13:43В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России
13:18В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
13:01Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще
12:43Лавров назвал враньем "постоянные просьбы" России о переговорах с Киевом
12:31Минздрав усилит наблюдение за людьми с психическими расстройствами
12:27Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области
11:59Восстановить прежние отношения России с Западом невозможно – Лавров
11:53Экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн
11:25Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану
11:16COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 1 декабря
11:00Какой вкус у хорошего ресторана?
10:58Опасные районы Херсонской области покинули 150 тысяч человек - Сальдо
10:52Программа социальной газификации стала бессрочной
10:32ВИЧ-инфекция в Крыму: статистика и перспективы спасения – эксперт
10:26Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе
Лента новостейМолния