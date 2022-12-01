https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-direktor-gosuchrezhdeniya-tri-goda-ekspluatiroval-podchinennykh-doma-1125634324.html

В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома

В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома - РИА Новости Крым, 01.12.2022

В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома

Директор муниципального казенного учреждения Черноморского района Крыма пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями – его обвиняют в... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T13:18

2022-12-01T13:18

2022-12-01T13:18

прокуратура республики крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Директор муниципального казенного учреждения Черноморского района Крыма пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями – его обвиняют в использовании труда подчиненных в собственном доме, где он бесплатно заставлял их делать ремонт в рабочее время. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Такие работы, как установило следствие, продолжались более трех лет: с января 2017-го по август 2020 года.Преступную деятельность руководителя госучреждения выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю."Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ <...> В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления", – уточнили в пресс-службе крымского главка СК.Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Все материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры в ближайшее время будут направлены в суд.Ранее сообщалось, что экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20220907/eks-zamdirektora-internata-v-feodosii-budut-sudit-za-primenenie-sily--1124427266.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, крым