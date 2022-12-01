https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-direktor-gosuchrezhdeniya-tri-goda-ekspluatiroval-podchinennykh-doma-1125634324.html
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
Директор муниципального казенного учреждения Черноморского района Крыма пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями – его обвиняют в... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T13:18
2022-12-01T13:18
2022-12-01T13:18
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
закон и право
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110327/99/1103279986_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_aeeba9b5bd35d83b33ca6a19ad2d6372.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Директор муниципального казенного учреждения Черноморского района Крыма пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями – его обвиняют в использовании труда подчиненных в собственном доме, где он бесплатно заставлял их делать ремонт в рабочее время. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Такие работы, как установило следствие, продолжались более трех лет: с января 2017-го по август 2020 года.Преступную деятельность руководителя госучреждения выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю."Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ <...> В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления", – уточнили в пресс-службе крымского главка СК.Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Все материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры в ближайшее время будут направлены в суд.Ранее сообщалось, что экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220907/eks-zamdirektora-internata-v-feodosii-budut-sudit-za-primenenie-sily--1124427266.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110327/99/1103279986_122:0:2379:1693_1920x0_80_0_0_dc54c4207bb8f6b87e11416512411ff1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, крым
В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
В Крыму глава госучреждения три года использовал бесплатный труд подчиненных у себя дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Директор муниципального казенного учреждения Черноморского района Крыма пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями – его обвиняют в использовании труда подчиненных в собственном доме, где он бесплатно заставлял их делать ремонт в рабочее время. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Обвиняемый, являясь руководителем учреждения, желая освободить себя и свою семью от имущественных затрат, связанных со строительством на территории своего частного домовладения <...> давал незаконные устные указания подчиненным работникам на выполнение строительно-монтажных и иных работ в рабочее время с отрывом от выполнения своих основных функций на предприятии", – рассказали в ведомстве.
Такие работы, как установило следствие, продолжались более трех лет: с января 2017-го по август 2020 года.
Преступную деятельность руководителя госучреждения выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ <...> В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления", – уточнили в пресс-службе крымского главка СК.
Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Все материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры в ближайшее время будут направлены в суд.