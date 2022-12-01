https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-osudyat-eks-zamnachalnika-krymskoy-tamozhni-za-uscherb-v-35-mln-1125631076.html
Экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн
Экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн
Бывший замначальника Крымской таможни – начальник отдела тылового обеспечения пойдет под суд за "оплату" подрядчику 3,5 млн рублей за невыполненные по... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T11:53
2022-12-01T11:53
2022-12-01T12:01
крымский следком
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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крымская таможня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Бывший замначальника Крымской таможни – начальник отдела тылового обеспечения пойдет под суд за "оплату" подрядчику 3,5 млн рублей за невыполненные по госконтракту работы в ведомственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.Как установило следствие, будучи в 2021 году должностным лицом Крымской таможни, обвиняемый заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение капитального ремонта ведомственного здания в Евпатории. А позже — еще один контракт – с руководителем отдела "Службы технического надзора" для осуществления им строительного контроля работ на объекте.Как выяснилось, в период ремонта никакие работы "контролером" фактически не принимались. Обо всем этом высокопоставленный таможенник знал, однако деньги фирме-подрядчику перечислил в полном объеме, подписав все документы, включая акт о приеме работ.Данные обстоятельства выявили сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю и отдела по противодействию коррупции Крымской таможни. Проведенные по местам работы и жительства обвиняемого обыски, а также его признательные показания подтвердили причастность к совершению преступления.Расследование уголовного дела завершено, обвинение прокуратура утвердила. Материалы готовы к отправке в суд.По соответствующей статье УК о превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, мужчине грозит лишение свободы от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.Расследование уголовного дела в отношении и. о. гендиректора фирмы, взявшейся осуществлять капремонт ведомственного здания по госконтракту, окоторый обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, продолжается, уточнили в ведомстве.Ранее пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что под суд пойдет директор предприятия, сокрывший от уплаты налогов 13 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20221125/eks-sotrudnitsu-administratsii-simferopolya-ulichili-vo-vzyatke-1125550325.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский следком, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, крымская таможня
Экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн
В Крыму осудят бывшего замначальника республиканской таможни за ущерб в 3,5 млн
11:53 01.12.2022 (обновлено: 12:01 01.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Бывший замначальника Крымской таможни – начальник отдела тылового обеспечения пойдет под суд за "оплату" подрядчику 3,5 млн рублей за невыполненные по госконтракту работы в ведомственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.
Как установило следствие, будучи в 2021 году должностным лицом Крымской таможни, обвиняемый заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение капитального ремонта ведомственного здания в Евпатории. А позже — еще один контракт – с руководителем отдела "Службы технического надзора" для осуществления им строительного контроля работ на объекте.
Как выяснилось, в период ремонта никакие работы "контролером" фактически не принимались. Обо всем этом высокопоставленный таможенник знал, однако деньги фирме-подрядчику перечислил в полном объеме, подписав все документы, включая акт о приеме работ.
"Согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту составила свыше 3,5 млн рублей", – сообщили в СК.
Данные обстоятельства выявили сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю и отдела по противодействию коррупции Крымской таможни. Проведенные по местам работы и жительства обвиняемого обыски, а также его признательные показания подтвердили причастность к совершению преступления.
Расследование уголовного дела завершено, обвинение прокуратура утвердила. Материалы готовы к отправке в суд.
По соответствующей статье УК о превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, мужчине грозит лишение свободы от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.
Расследование уголовного дела в отношении и. о. гендиректора фирмы, взявшейся осуществлять капремонт ведомственного здания по госконтракту, окоторый обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, продолжается, уточнили в ведомстве.
Ранее пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили
, что под суд пойдет директор предприятия, сокрывший от уплаты налогов 13 млн рублей.