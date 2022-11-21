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В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей
В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2022
В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей
В Крыму под суд пойдет директор предприятия, сокрывший от уплаты налогов 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T16:31
2022-11-21T17:07
крым
прокуратура республики крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму под суд пойдет директор предприятия, сокрывший от уплаты налогов 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Следствием установлено, что мужчина, будучи директором одного из крымских предприятий, два года подряд выводил денежные средства организации, подписывая акты взаимозачетов с контрагентами, чтобы избежать налогообложения.Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Железнодорожного района Симферополя. Материалы направлены в суд.Управленец обвиняется в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере. Соответствующая статья УК предусматривает наказание от крупных штрафов до лишения свободы на срок до семи лет.Как уточнили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, в результате принятых органами следствия мер ущерб, нанесенный бюджетной системе РФ от совершенного преступления и неуплаченной недоимки, был полностью возмещен.Ранее в Крыму осудили директора похоронной компании за мошенничество на миллион.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-direktor-struktury-kapstroya-poydet-pod-sud-za-podlog-1125374303.html
https://crimea.ria.ru/20220705/zamnachalnika-krymskoy-tamozhni-zaderzhan-za-prevyshenie-polnomochiy-1123750068.html
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РИА Новости Крым
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крым, прокуратура республики крым
В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей

В Крыму осудят директора предприятия за сокрытие 13 млн рублей дохода от налогов

16:31 21.11.2022 (обновлено: 17:07 21.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму под суд пойдет директор предприятия, сокрывший от уплаты налогов 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Следствием установлено, что мужчина, будучи директором одного из крымских предприятий, два года подряд выводил денежные средства организации, подписывая акты взаимозачетов с контрагентами, чтобы избежать налогообложения.
Суд
15 ноября, 12:16
В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог
"Таким образом руководитель предприятия сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 13 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам", – уточнили в прокуратуре.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Железнодорожного района Симферополя. Материалы направлены в суд.
Управленец обвиняется в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере. Соответствующая статья УК предусматривает наказание от крупных штрафов до лишения свободы на срок до семи лет.
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Как уточнили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, в результате принятых органами следствия мер ущерб, нанесенный бюджетной системе РФ от совершенного преступления и неуплаченной недоимки, был полностью возмещен.
Ранее в Крыму осудили директора похоронной компании за мошенничество на миллион.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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Заголовок открываемого материала
16:31В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей
16:09Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО
15:52Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах
15:41На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту
15:34Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
15:28Украина хочет наладить производство западного оружия
15:21ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО
15:10ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Херсоном
15:03Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков
14:55Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
14:51Губернатор Севастополя объяснил "стрельбы по воде в море"
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