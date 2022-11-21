https://crimea.ria.ru/20221121/v-krymu-direktor-predpriyatiya-sokryl-ot-uplaty-nalogov-13-mln-rubley-1125483511.html

В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей

В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2022

В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей

В Крыму под суд пойдет директор предприятия, сокрывший от уплаты налогов 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T16:31

2022-11-21T16:31

2022-11-21T17:07

крым

прокуратура республики крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму под суд пойдет директор предприятия, сокрывший от уплаты налогов 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Следствием установлено, что мужчина, будучи директором одного из крымских предприятий, два года подряд выводил денежные средства организации, подписывая акты взаимозачетов с контрагентами, чтобы избежать налогообложения.Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Железнодорожного района Симферополя. Материалы направлены в суд.Управленец обвиняется в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере. Соответствующая статья УК предусматривает наказание от крупных штрафов до лишения свободы на срок до семи лет.Как уточнили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, в результате принятых органами следствия мер ущерб, нанесенный бюджетной системе РФ от совершенного преступления и неуплаченной недоимки, был полностью возмещен.Ранее в Крыму осудили директора похоронной компании за мошенничество на миллион.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-direktor-struktury-kapstroya-poydet-pod-sud-za-podlog-1125374303.html

https://crimea.ria.ru/20220705/zamnachalnika-krymskoy-tamozhni-zaderzhan-za-prevyshenie-polnomochiy-1123750068.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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