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Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
Ялтинский городской суд дал два года колонии бывшему гендиректору похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T19:11
2022-09-14T19:11
прокуратура республики крым
ялта
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд дал два года колонии бывшему гендиректору похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма."Он признан виновным в совершении преступления &lt;...&gt; мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере", – отмечается в сообщении ведомства.За это время бывший руководитель похоронной службы успел похитить свыше 1,1 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее за мошенничество под суд пошел крымский адвокат.
https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-chlenov-opg-budut-sudit-za-moshennichestvo-i-vymogatelstvo-1123963784.html
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прокуратура республики крым, ялта, закон и право
Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании

В Крыму директор похоронной службы пойдет под суд за мошенничество на миллион

19:11 14.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкзал суда
зал суда - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд дал два года колонии бывшему гендиректору похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Он признан виновным в совершении преступления <...> мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере", – отмечается в сообщении ведомства.
Как установил суд, будучи на должности генерального директора ООО "Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ялтинская похоронная компания", мужчина с 2016 по 2017 год заключал договоры на изготовление ритуальной атрибутики, которую предприятию не передавал. А также удерживал полученные на основании кассовых ордеров деньги, предназначенные контрагенту – местному жителю, который давал в аренду автомобили, использовавшиеся для нужд фирмы.
За это время бывший руководитель похоронной службы успел похитить свыше 1,1 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее за мошенничество под суд пошел крымский адвокат.
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 16:34
В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство
 
Прокуратура Республики КрымЯлтаЗакон и право
 
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Заголовок открываемого материала
19:11Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
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