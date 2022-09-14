https://crimea.ria.ru/20220914/moshennichestvo-na-million-v-krymu-osudili-direktora-pokhoronnoy-kompanii-1124506954.html

Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании

Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании

Ялтинский городской суд дал два года колонии бывшему гендиректору похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T19:11

2022-09-14T19:11

2022-09-14T19:11

прокуратура республики крым

ялта

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд дал два года колонии бывшему гендиректору похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма."Он признан виновным в совершении преступления <...> мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере", – отмечается в сообщении ведомства.За это время бывший руководитель похоронной службы успел похитить свыше 1,1 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее за мошенничество под суд пошел крымский адвокат.

https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-chlenov-opg-budut-sudit-za-moshennichestvo-i-vymogatelstvo-1123963784.html

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прокуратура республики крым, ялта, закон и право