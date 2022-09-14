https://crimea.ria.ru/20220914/moshennichestvo-na-million-v-krymu-osudili-direktora-pokhoronnoy-kompanii-1124506954.html
Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
Ялтинский городской суд дал два года колонии бывшему гендиректору похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T19:11
2022-09-14T19:11
2022-09-14T19:11
прокуратура республики крым
ялта
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_0:88:2816:1672_1920x0_80_0_0_70a27ac6f237cde2e6ab2607fec284b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд дал два года колонии бывшему гендиректору похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма."Он признан виновным в совершении преступления <...> мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере", – отмечается в сообщении ведомства.За это время бывший руководитель похоронной службы успел похитить свыше 1,1 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее за мошенничество под суд пошел крымский адвокат.
https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-chlenov-opg-budut-sudit-za-moshennichestvo-i-vymogatelstvo-1123963784.html
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b299f37ee40cbc4d2eaf5360fcf1d8e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, ялта, закон и право
Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
В Крыму директор похоронной службы пойдет под суд за мошенничество на миллион
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд дал два года колонии бывшему гендиректору похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Он признан виновным в совершении преступления <...> мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере", – отмечается в сообщении ведомства.
Как установил суд, будучи на должности генерального директора ООО "Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ялтинская похоронная компания", мужчина с 2016 по 2017 год заключал договоры на изготовление ритуальной атрибутики, которую предприятию не передавал. А также удерживал полученные на основании кассовых ордеров деньги, предназначенные контрагенту – местному жителю, который давал в аренду автомобили, использовавшиеся для нужд фирмы.
За это время бывший руководитель похоронной службы успел похитить свыше 1,1 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.