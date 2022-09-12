https://crimea.ria.ru/20220912/krymskogo-advokata-obvinyayut-v-krupnom-moshennichestve-1124480215.html

Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве

Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве

В Крыму предъявлено обвинение адвокату, которая обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей и попыталась заполучить еще 600 тысяч. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T15:54

2022-09-12T15:54

2022-09-12T15:54

крым

происшествия

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предъявлено обвинение адвокату, которая обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей и попыталась заполучить еще 600 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома."Предъявлено обвинение адвокату адвокатской палаты Республики Крым. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемая заключила с местной жительницей соглашение об оказании юридических услуг по защите ее сына, стоимость адвокатской работы оценила в 90 тысяч рублей. Однако на этапе избрания подзащитному меры пресечения юрист решила еще "подзаработать" и пообещала его матери за взятку в 200 тысяч рублей поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения.В момент передачи денег адвоката задержали сотрудники крымского УФСБ России. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

https://crimea.ria.ru/20220525/delo-na-million-v-krymu-advokat-otvetit-za-moshennichestvo-1123335010.html

https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-budut-sudit-advokata-za-obman-klienta-na-200-tysyach-rubley-1124206978.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, крымский следком