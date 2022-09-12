https://crimea.ria.ru/20220912/krymskogo-advokata-obvinyayut-v-krupnom-moshennichestve-1124480215.html
Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве
Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве
В Крыму предъявлено обвинение адвокату, которая обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей и попыталась заполучить еще 600 тысяч. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T15:54
2022-09-12T15:54
2022-09-12T15:54
крым
происшествия
крымский следком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/19/1119093163_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_3929ae32a3b58459da5fbb5525c48bf4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предъявлено обвинение адвокату, которая обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей и попыталась заполучить еще 600 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома."Предъявлено обвинение адвокату адвокатской палаты Республики Крым. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемая заключила с местной жительницей соглашение об оказании юридических услуг по защите ее сына, стоимость адвокатской работы оценила в 90 тысяч рублей. Однако на этапе избрания подзащитному меры пресечения юрист решила еще "подзаработать" и пообещала его матери за взятку в 200 тысяч рублей поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения.В момент передачи денег адвоката задержали сотрудники крымского УФСБ России. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
https://crimea.ria.ru/20220525/delo-na-million-v-krymu-advokat-otvetit-za-moshennichestvo-1123335010.html
https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-budut-sudit-advokata-za-obman-klienta-na-200-tysyach-rubley-1124206978.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/19/1119093163_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_f4a864e32576348129365c57504ca20d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, крымский следком
Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве
Следком: адвокат из Крыма обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предъявлено обвинение адвокату, которая обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей и попыталась заполучить еще 600 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.
"Предъявлено обвинение адвокату адвокатской палаты Республики Крым. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемая заключила с местной жительницей соглашение об оказании юридических услуг по защите ее сына, стоимость адвокатской работы оценила в 90 тысяч рублей. Однако на этапе избрания подзащитному меры пресечения юрист решила еще "подзаработать" и пообещала его матери за взятку в 200 тысяч рублей поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения.
"Женщина, будучи введенная в заблуждение и желая помочь сыну, передала требуемую сумму обвиняемой, которую она присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. После чего в декабре 2021 года адвокат вновь обратилась к матери своего подзащитного и сообщила ей недостоверные сведения об имеющейся у нее возможности поспособствовать смягчению наказания ее сыну, потребовав за свои услуги деньги в размере 600 тысяч рублей", - отметили в СК.
В момент передачи денег адвоката задержали сотрудники крымского УФСБ России. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.