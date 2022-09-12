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Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве
Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве
В Крыму предъявлено обвинение адвокату, которая обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей и попыталась заполучить еще 600 тысяч. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T15:54
2022-09-12T15:54
крым
происшествия
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предъявлено обвинение адвокату, которая обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей и попыталась заполучить еще 600 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома."Предъявлено обвинение адвокату адвокатской палаты Республики Крым. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемая заключила с местной жительницей соглашение об оказании юридических услуг по защите ее сына, стоимость адвокатской работы оценила в 90 тысяч рублей. Однако на этапе избрания подзащитному меры пресечения юрист решила еще "подзаработать" и пообещала его матери за взятку в 200 тысяч рублей поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения.В момент передачи денег адвоката задержали сотрудники крымского УФСБ России. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
https://crimea.ria.ru/20220525/delo-na-million-v-krymu-advokat-otvetit-za-moshennichestvo-1123335010.html
https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-budut-sudit-advokata-za-obman-klienta-na-200-tysyach-rubley-1124206978.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, происшествия, крымский следком
Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве

Следком: адвокат из Крыма обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей

15:54 12.09.2022
 
© Фото: pixabay.comНаручники
Наручники
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предъявлено обвинение адвокату, которая обманом выманила у матери подзащитного 200 тысяч рублей и попыталась заполучить еще 600 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.
"Предъявлено обвинение адвокату адвокатской палаты Республики Крым. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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25 мая, 11:46
Дело на миллион: в Крыму адвокат ответит за мошенничество
По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемая заключила с местной жительницей соглашение об оказании юридических услуг по защите ее сына, стоимость адвокатской работы оценила в 90 тысяч рублей. Однако на этапе избрания подзащитному меры пресечения юрист решила еще "подзаработать" и пообещала его матери за взятку в 200 тысяч рублей поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения.
"Женщина, будучи введенная в заблуждение и желая помочь сыну, передала требуемую сумму обвиняемой, которую она присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. После чего в декабре 2021 года адвокат вновь обратилась к матери своего подзащитного и сообщила ей недостоверные сведения об имеющейся у нее возможности поспособствовать смягчению наказания ее сыну, потребовав за свои услуги деньги в размере 600 тысяч рублей", - отметили в СК.
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 12:46
В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей
В момент передачи денег адвоката задержали сотрудники крымского УФСБ России. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
 
КрымПроисшествияКрымский Следком
 
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