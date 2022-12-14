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В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф
В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф - РИА Новости Крым, 14.12.2022
В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф
В Севастополе за злоупотребление должностными полномочиями будут судить бывшего руководителя департамента здравоохранения, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T15:15
2022-12-14T15:15
2022-12-14T15:15
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за злоупотребление должностными полномочиями будут судить бывшего руководителя департамента здравоохранения, сообщили в региональном УМВД.Обвинительное заключение по уголовному делу по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" выдвинула городская прокуратура.В нарушение условий договора полученное оборудование не установили и не ввели в эксплуатацию, а в дальнейшем неправильно хранили. Это привело к поломке томографа и невозможности его использования без дорогостоящего ремонта. В итоге федеральному бюджету причинен материальный ущерб на сумму более трех миллионов рублей.Санкция статьи по уголовному делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями.В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома.В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, севастополь, прокуратура города севастополя, умвд россии по севастополю, закон и право, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф
В Севастополе будут судить экс-главу горздрава за сломанный томограф, ущерб составил 3 млн
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за злоупотребление должностными полномочиями будут судить бывшего руководителя департамента здравоохранения, сообщили в региональном УМВД.
Обвинительное заключение по уголовному делу по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" выдвинула городская прокуратура.
"Предварительно установлено, что в 2015 году руководитель заключил контракт с подрядчиком на поставку, установку и ввод в эксплуатацию магнитно-резонансного томографа "Престиж-15" на заведомо неисполнимых условиях, предусматривающих поставку оборудования в течение 12 дней. Зная, что условия контракта подрядчиком не были выполнены, он, злоупотребляя должностными полномочиями, подписал подложный акт приема-передачи выполненных работ", – уточнили в ведомстве.
В нарушение условий договора полученное оборудование не установили и не ввели в эксплуатацию, а в дальнейшем неправильно хранили. Это привело к поломке томографа и невозможности его использования без дорогостоящего ремонта. В итоге федеральному бюджету причинен материальный ущерб на сумму более трех миллионов рублей.
Санкция статьи по уголовному делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.
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