https://crimea.ria.ru/20221214/v-sevastopole-eks-glava-gorzdrava-privel-v-negodnost-novyy-tomograf-1125881738.html

В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф

В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф - РИА Новости Крым, 14.12.2022

В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф

В Севастополе за злоупотребление должностными полномочиями будут судить бывшего руководителя департамента здравоохранения, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T15:15

2022-12-14T15:15

2022-12-14T15:15

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за злоупотребление должностными полномочиями будут судить бывшего руководителя департамента здравоохранения, сообщили в региональном УМВД.Обвинительное заключение по уголовному делу по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" выдвинула городская прокуратура.В нарушение условий договора полученное оборудование не установили и не ввели в эксплуатацию, а в дальнейшем неправильно хранили. Это привело к поломке томографа и невозможности его использования без дорогостоящего ремонта. В итоге федеральному бюджету причинен материальный ущерб на сумму более трех миллионов рублей.Санкция статьи по уголовному делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями.В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома.В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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