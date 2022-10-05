https://crimea.ria.ru/20221005/v-krymu-direktor-mup-platil-podchinennym-za-stroyku-doma-iz-byudzheta-1124722808.html

В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета

В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета - РИА Новости Крым, 05.10.2022

В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета

Директор одного из муниципальных учреждений Черноморского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T12:31

2022-10-05T12:31

2022-10-05T12:31

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Директор одного из муниципальных учреждений Черноморского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ, мужчина привлекал подчиненных к домашней стройке и оплачивал их работу из средств предприятия.По данным следствия, такая схема работала в течение четырех лет - с 2016 по 2020 год. За это время материальный ущерб муниципальному бюджету превысил 1,4 млн рублей. Теперь в отношении злоумышленника по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, изъята бухгалтерская документация, допрошены свидетели, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крым