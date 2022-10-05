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В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета
В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета - РИА Новости Крым, 05.10.2022
В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета
Директор одного из муниципальных учреждений Черноморского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T12:31
2022-10-05T12:31
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Директор одного из муниципальных учреждений Черноморского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ, мужчина привлекал подчиненных к домашней стройке и оплачивал их работу из средств предприятия.По данным следствия, такая схема работала в течение четырех лет - с 2016 по 2020 год. За это время материальный ущерб муниципальному бюджету превысил 1,4 млн рублей. Теперь в отношении злоумышленника по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, изъята бухгалтерская документация, допрошены свидетели, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации), крым
В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета

В Крыму директор МУП привлекал подчиненных к домашней стройке и платил им из бюджета

12:31 05.10.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Директор одного из муниципальных учреждений Черноморского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ, мужчина привлекал подчиненных к домашней стройке и оплачивал их работу из средств предприятия.
"Используя свои служебные полномочия, привлекал сотрудников, находящихся в его подчинении, для осуществления строительно-монтажных и иных работ по месту своего фактического проживания. При этом он выплачивал заработную плату из средств муниципального учреждения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, такая схема работала в течение четырех лет - с 2016 по 2020 год. За это время материальный ущерб муниципальному бюджету превысил 1,4 млн рублей.
Теперь в отношении злоумышленника по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, изъята бухгалтерская документация, допрошены свидетели, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Крым
 
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