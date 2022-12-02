https://crimea.ria.ru/20221202/v-krymu-gossluzhaschego-osudyat-za-podlog-i-zloupotreblenie-polnomochiyami-1125646796.html

В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями

В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста Кировского районного отдела Госкомитета по... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T10:40

2022-12-02T10:40

2022-12-02T11:39

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста Кировского районного отдела Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.Госслужащий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили в прокуратуре РК."По версии следствия, государственный гражданский служащий с 2020 по 2021 годы с целью придания видимости надлежащего исполнения им служебных обязанностей фиктивно составил материалы дел об административных правонарушениях в отношении девяти жителей Кировского района о нарушениях в области земельных отношений. На самом деле факты не имели места в действительности", – уточнили в прокуратуре.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.

https://crimea.ria.ru/20220804/byvshemu-sotrudniku-goskomregistra-vynesen-prigovor--prokuratura-1124061317.html

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