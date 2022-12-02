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В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями
В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста Кировского районного отдела Госкомитета по... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T10:40
2022-12-02T10:40
2022-12-02T11:39
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста Кировского районного отдела Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.Госслужащий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили в прокуратуре РК."По версии следствия, государственный гражданский служащий с 2020 по 2021 годы с целью придания видимости надлежащего исполнения им служебных обязанностей фиктивно составил материалы дел об административных правонарушениях в отношении девяти жителей Кировского района о нарушениях в области земельных отношений. На самом деле факты не имели места в действительности", – уточнили в прокуратуре.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.
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РИА Новости Крым
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крым, прокуратура республики крым
В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями
В Крыму госслужащего осудят за фейковые акты о нарушениях земельного законодательства
10:40 02.12.2022 (обновлено: 11:39 02.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста Кировского районного отдела Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
Госслужащий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили в прокуратуре РК.
"По версии следствия, государственный гражданский служащий с 2020 по 2021 годы с целью придания видимости надлежащего исполнения им служебных обязанностей фиктивно составил материалы дел об административных правонарушениях в отношении девяти жителей Кировского района о нарушениях в области земельных отношений. На самом деле факты не имели места в действительности", – уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.