https://crimea.ria.ru/20240727/ssha-ne-pomogut-stsenariy-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-lish-odin--1139139448.html

США не помогут: сценарий завершения конфликта на Украине лишь один

США не помогут: сценарий завершения конфликта на Украине лишь один - РИА Новости Крым, 27.07.2024

США не помогут: сценарий завершения конфликта на Украине лишь один

Противоречивые заявления от политиков США и Украины о возможном сценарии окончания конфликта свидетельствуют о желании его заморозить, но не завершить. Тогда... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T08:47

2024-07-27T08:47

2024-07-27T08:47

радио "спутник в крыму"

юрий светов

украина

россия

сша

дональд трамп

политика

китай

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/52/1116975277_0:76:2708:1599_1920x0_80_0_0_f36c8a5a484dfcf13f51f2f06278e4b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Противоречивые заявления от политиков США и Украины о возможном сценарии окончания конфликта свидетельствуют о желании его заморозить, но не завершить. Тогда как путь к миру лишь один – через капитуляцию Киева. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.О том, что США не готовы завершать украинский конфликт, а хотят лишь заморозить его, свидетельствует несколько событий, происходящих параллельно, считает Светов.Торг не уместенНакануне кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Fox News в очередной раз заявил, что в случае своей победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну". При этом подчеркнул, что конфликт с Россией – военной машиной, победившей Наполеона и Гитлера – развязал Джо Байден.По словам Светова, Трампу действительно не нужен чужой конфликт, но из него он хочет выйти все равно победителем путем крупного торга, на что не пойдет Россия.Одновременно помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт на выступлении в аналитическом Фонде Карнеги* заявляет, что Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева ради возобновления диалога с РФ по контролю над вооружениями, напоминает Светов.Фактически оба лагеря США демонстрируют единственное и главное стремление Америки: продолжать действовать с позиции силы. А их лидеры своими заявлениями и действиями доказывают, что не готовы отказаться от статуса хозяев мира, добавил Светов."Им нужно заморозить конфликт, перевооружить Украину и снова бросить ее на Россию", – делает вывод эксперт.Украина – разменная картаЭто доказывают и противоречивые заявления с украинской стороны, подконтрольной США, обращает внимание Светов.Владимир Зеленский заговорил о возможности диалога с Россией, но никаких конкретных шагов навстречу не предлагает. Альтернативы его ультиматума России в виде "плана мира" из 10 пунктов нет, как нет и отмены указа о невозможности вести переговоры с РФ, замечает, эксперт. При этом регулярно сообщается о том, что ВСУ ждут новых поставок вооружений от Запада. О мире говорит и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в частности, во время своего визита в Китай, при этом заявляет, что Украину невозможно насильно склонить к переговорам и пока для этого нет условий, отмечает политолог. На фоне всего этого ярким доказательством того, что слушать Россию не намерены, стало недавнее заявление экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, "который предложил территорию Украины как полигон для испытания новых методов войны, новой военной техники для всего Запада", сказал Светов.Накануне в Кремле заявили, что Москва открыта для переговоров с Киевом и при власти Владимира Зеленского, но при определенных условиях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь идет о том, чтобы прояснить вопросы от легитимности Зеленского до его указа о запрете на переговоры с РФ.В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня. * Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил ДжонсонуУкраина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаКритическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США

https://crimea.ria.ru/20240725/otkrovennaya-lozh-ekspert-otsenil-obraschenie-baydena-k-natsii-1139117925.html

украина

россия

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, украина, россия, сша, дональд трамп, политика, китай, мнения