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Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае
Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае
Заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы попытаться получить... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T13:33
2024-07-24T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы попытаться получить дополнительное финансирование. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И в ходе рабочего визита в КНР.В этой связи, по мнению политолога, преувеличивать значение сказанного Кулебой не стоит, по крайней мере до тех пор, пока Киев не предпримет каких-либо конкретных шагов. Подлинная цель китайского визита украинского министра лежит в попытке найти новые источники финансирования войны, в которой Киев катастрофически проигрывает, уверен Никифоров."У Украины есть национальная идея, которая укладывается в два слова: "Дайте денег". Кто им даст - им все равно. Поэтому они пытаются понравиться Китаю, а для этого в Китае надо говорить о готовности к переговорам. Однако от китайской стороны следует ждать мудрости. Кулебу, конечно, за пределы КНР не выставят, но Пекин в данном случае пытается собрать свою порцию бонусов за миротворчество", - поясняет политолог.При этом Никифоров напоминает, что слова о переговорах звучат с украинской стороны все чаще. По его мнению, представители Зеленского пытаются всеми способами собрать как можно больше денег на продолжение конфликта, поскольку понимают, что его окончание приведет к неминуемому краху самого киевского режима."Как говорили в одном советском мультфильме: "Это "жжж" неспроста". Неизбежный конец становится вполне осязаемым и печальная для Киева развязка может произойти буквально в течение недель. Украина балансирует на грани дефолта, блэкаута и исчерпания своих людских ресурсов, а продолжение помощи со стороны Запада повисает на фоне внутриполитической ситуации в самих США", - констатирует эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский допустил возможность переговоров с ПутинымЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – КремльЗачем Запад тащит Россию за стол переговоров - глава парламента Крыма
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андрей никифоров, мнения, дмитрий кулеба, украина, китай, россия, политика, переговоры, новости сво
Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае

Киев говорит Пекину о мире с Россией ради денег для войны - политолог Никифоров

13:33 24.07.2024
 
© МИД УКраиныМинистр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Китая Ван И
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Китая Ван И
© МИД УКраины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы попытаться получить дополнительное финансирование. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.
Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И в ходе рабочего визита в КНР.
"Украина как молодящаяся дама с низкой социальной ответственностью - хочет всем нравиться. Поэтому для одних своих потенциальных партнеров она вводит запрет на переговоры с РФ, а другим говорит о готовности к переговорам и даже о том, что они должны "идти на рациональной основе", то есть явно не по формуле Зеленского - там рациональной составляющей нет, что в Китае прекрасно понимают", - говорит Никифоров.
В этой связи, по мнению политолога, преувеличивать значение сказанного Кулебой не стоит, по крайней мере до тех пор, пока Киев не предпримет каких-либо конкретных шагов. Подлинная цель китайского визита украинского министра лежит в попытке найти новые источники финансирования войны, в которой Киев катастрофически проигрывает, уверен Никифоров.
"У Украины есть национальная идея, которая укладывается в два слова: "Дайте денег". Кто им даст - им все равно. Поэтому они пытаются понравиться Китаю, а для этого в Китае надо говорить о готовности к переговорам. Однако от китайской стороны следует ждать мудрости. Кулебу, конечно, за пределы КНР не выставят, но Пекин в данном случае пытается собрать свою порцию бонусов за миротворчество", - поясняет политолог.
При этом Никифоров напоминает, что слова о переговорах звучат с украинской стороны все чаще. По его мнению, представители Зеленского пытаются всеми способами собрать как можно больше денег на продолжение конфликта, поскольку понимают, что его окончание приведет к неминуемому краху самого киевского режима.
"Как говорили в одном советском мультфильме: "Это "жжж" неспроста". Неизбежный конец становится вполне осязаемым и печальная для Киева развязка может произойти буквально в течение недель. Украина балансирует на грани дефолта, блэкаута и исчерпания своих людских ресурсов, а продолжение помощи со стороны Запада повисает на фоне внутриполитической ситуации в самих США", - констатирует эксперт.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАндрей НикифоровМненияДмитрий КулебаУкраинаКитайРоссияПолитикаПереговорыНовости СВО
 
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