https://crimea.ria.ru/20240724/zachem-kuleba-zagovoril-o-peregovorakh-s-rossiey-v-kitae-1139095583.html
Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае
Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае
Заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы попытаться получить... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T13:33
2024-07-24T13:33
2024-07-24T13:33
эксклюзивы риа новости крым
андрей никифоров
мнения
дмитрий кулеба
украина
китай
россия
политика
переговоры
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139095428_0:474:878:968_1920x0_80_0_0_f5686dc1254e981a19d69b5f46cc8153.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы попытаться получить дополнительное финансирование. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров.Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И в ходе рабочего визита в КНР.В этой связи, по мнению политолога, преувеличивать значение сказанного Кулебой не стоит, по крайней мере до тех пор, пока Киев не предпримет каких-либо конкретных шагов. Подлинная цель китайского визита украинского министра лежит в попытке найти новые источники финансирования войны, в которой Киев катастрофически проигрывает, уверен Никифоров."У Украины есть национальная идея, которая укладывается в два слова: "Дайте денег". Кто им даст - им все равно. Поэтому они пытаются понравиться Китаю, а для этого в Китае надо говорить о готовности к переговорам. Однако от китайской стороны следует ждать мудрости. Кулебу, конечно, за пределы КНР не выставят, но Пекин в данном случае пытается собрать свою порцию бонусов за миротворчество", - поясняет политолог.При этом Никифоров напоминает, что слова о переговорах звучат с украинской стороны все чаще. По его мнению, представители Зеленского пытаются всеми способами собрать как можно больше денег на продолжение конфликта, поскольку понимают, что его окончание приведет к неминуемому краху самого киевского режима."Как говорили в одном советском мультфильме: "Это "жжж" неспроста". Неизбежный конец становится вполне осязаемым и печальная для Киева развязка может произойти буквально в течение недель. Украина балансирует на грани дефолта, блэкаута и исчерпания своих людских ресурсов, а продолжение помощи со стороны Запада повисает на фоне внутриполитической ситуации в самих США", - констатирует эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский допустил возможность переговоров с ПутинымЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – КремльЗачем Запад тащит Россию за стол переговоров - глава парламента Крыма
украина
китай
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139095428_0:311:878:970_1920x0_80_0_0_1b007721ed7cbe368a5db62f9eb63ee8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей никифоров, мнения, дмитрий кулеба, украина, китай, россия, политика, переговоры, новости сво
Зачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае
Киев говорит Пекину о мире с Россией ради денег для войны - политолог Никифоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым.
Заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы попытаться получить дополнительное финансирование. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил политолог Андрей Никифоров.
Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И в ходе рабочего визита в КНР.
"Украина как молодящаяся дама с низкой социальной ответственностью - хочет всем нравиться. Поэтому для одних своих потенциальных партнеров она вводит запрет на переговоры с РФ, а другим говорит о готовности к переговорам и даже о том, что они должны "идти на рациональной основе", то есть явно не по формуле Зеленского - там рациональной составляющей нет, что в Китае прекрасно понимают", - говорит Никифоров.
В этой связи, по мнению политолога, преувеличивать значение сказанного Кулебой не стоит, по крайней мере до тех пор, пока Киев не предпримет каких-либо конкретных шагов. Подлинная цель китайского визита украинского министра лежит в попытке найти новые источники финансирования войны, в которой Киев катастрофически проигрывает, уверен Никифоров.
"У Украины есть национальная идея, которая укладывается в два слова: "Дайте денег". Кто им даст - им все равно. Поэтому они пытаются понравиться Китаю, а для этого в Китае надо говорить о готовности к переговорам. Однако от китайской стороны следует ждать мудрости. Кулебу, конечно, за пределы КНР не выставят, но Пекин в данном случае пытается собрать свою порцию бонусов за миротворчество", - поясняет политолог.
При этом Никифоров напоминает, что слова о переговорах звучат с украинской стороны все чаще. По его мнению, представители Зеленского пытаются всеми способами собрать как можно больше денег на продолжение конфликта, поскольку понимают, что его окончание приведет к неминуемому краху самого киевского режима.
"Как говорили в одном советском мультфильме: "Это "жжж" неспроста". Неизбежный конец становится вполне осязаемым и печальная для Киева развязка может произойти буквально в течение недель. Украина балансирует на грани дефолта, блэкаута и исчерпания своих людских ресурсов, а продолжение помощи со стороны Запада повисает на фоне внутриполитической ситуации в самих США", - констатирует эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым: