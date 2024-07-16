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Число сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль

Число сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Число сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль

На Украине растет количество граждан, выступающих за переговоры с Россией, и это число будет только увеличиваться. Такое мнение высказал пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T10:45

2024-07-16T10:45

2024-07-16T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Украине растет количество граждан, выступающих за переговоры с Россией, и это число будет только увеличиваться. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты соответствующего соцопроса.Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, 44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов. В то же время 84% респондентов считают неприемлемыми условия мирного соглашения, которые выдвигает Москва, а 77% считают, что Запад не должен снимать с России санкции.По словам представителя Кремля, представленные результаты опроса "нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания", которая работает на Украине."Работает она весьма искусно и массированно. То есть, народ оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические, в плохом смысле слова, чувства, способствуют размножению бацилл нацизма в стране", – пояснил он.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью Philadelphia Inquirer, что Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников.Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет. По его словам, Россия должна работать и достигать поставленных целей специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад тащит Россию за стол переговоров - глава парламента КрымаМиссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по УкраинеК чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией

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дмитрий песков, кремль, украина, общество, политика, россия