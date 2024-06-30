https://crimea.ria.ru/20240630/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-s-rossiey-1138476098.html

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T19:12

2024-06-30T19:12

2024-06-30T19:12

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138154952_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_5ee938c700aa141602099e1baec0a211.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.Глава киевского режима также уточнил, что посредники должны будут предложить возможные способы решения кризиса, а Киев рассмотрит их предложения и в случае утверждения посредники будут разбирать их с представителями России."Пока что у нас есть только такая модель", - заявил он, в очередной раз высказавшись против прямых переговоров с Москвой.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://crimea.ria.ru/20240630/zelenskiy-nedovolen-amerikanskimi-zrk-patriot-1138475707.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский