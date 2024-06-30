https://crimea.ria.ru/20240630/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-s-rossiey-1138476098.html
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T19:12
2024-06-30T19:12
2024-06-30T19:12
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.Глава киевского режима также уточнил, что посредники должны будут предложить возможные способы решения кризиса, а Киев рассмотрит их предложения и в случае утверждения посредники будут разбирать их с представителями России."Пока что у нас есть только такая модель", - заявил он, в очередной раз высказавшись против прямых переговоров с Москвой.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://crimea.ria.ru/20240630/zelenskiy-nedovolen-amerikanskimi-zrk-patriot-1138475707.html
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым.
Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью
Philadelphia Inquirer.
"Украина может придумать модель (переговоров – прим. ред.). Подобная модель была применена первый раз на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а мы договаривались с ООН, а также с Турцией", — сказал Зеленский.
Глава киевского режима также уточнил, что посредники должны будут предложить возможные способы решения кризиса, а Киев рассмотрит их предложения и в случае утверждения посредники будут разбирать их с представителями России.
"Пока что у нас есть только такая модель", - заявил он, в очередной раз высказавшись против прямых переговоров с Москвой.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.