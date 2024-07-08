https://crimea.ria.ru/20240708/missiya-mirotvorets-privedut-li-vizity-orbana-k-peregovoram-po-ukraine-1138684103.html

Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине

Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине

Ситуация меняется быстро на фоне различных событий, в том числе "мирной миссии" венгерского премьера Виктора Орбана, и нельзя исключать, что уже через 2-3... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T21:16

2024-07-08T21:16

2024-07-08T21:16

виктор орбан

радио "спутник в крыму"

мнения

политика

владимир киреев

россия

украина

переговоры

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Переговоры по Украине возможны через 2-3 месяца после "миссии мира" Орбана – эксперт Переговоры по Украине возможны через 2-3 месяца после "миссии мира" Орбана – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ситуация меняется быстро на фоне различных событий, в том числе "мирной миссии" венгерского премьера Виктора Орбана, и нельзя исключать, что уже через 2-3 месяца станут возможны переговоры об окончании конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.О том, что во взаимоотношениях с Россией Западу необходимо формировать взаимовыгодный прагматичный диалог, уходя от логики конфликта, Орбан говорит не первый год, сказал Киреев.Именно прагматичная позиция Орбана в отношении РФ позволила ему сохранить высокий уровень жизни в Венгрии, обеспечив стране экономический рост в отличие от ее соседей, которые оказались в экономическом упадке, добавил Киреев."У них реальная деградация экономики. По официально статистике – на доли процента, но по факту больше. Потому что отток тех же немецких компаний и их закрытий исчисляется сотнями тысяч. Это очень крупные цифры, и они не могут не сказаться существенным образом на немецкой экономике, благосостоянии граждан, а, следовательно, на платежеспособности немецкого государства в дальнейшем", – привел пример Киреев.Голоса солидарных с Орбаном политиков звучали в Европе всегда, подчеркивает он. Но если раньше они "были задушены и находились на периферии политического пространства", то сейчас, учитывая меняющуюся обстановку и ухудшение положения стран, "постепенно выходят на более понятное место", сказал эксперт.И хотя на данном этапе европейский истеблишмент продолжает заявлять о своем несогласии с Орбаном в вопросах построения отношений с РФ, его (Орбана – ред.) позиция обретает все больше сторонников и популярность его самого растет. Причем не только в Европе, но и в США, добавил Киреев."Все больший вес приобретают евроскептики. Левые и правые, которые в целом более прагматично относятся к отношениям с Россией, считая необходимым выстраивать их заново, – сказал эксперт. – Непонятно и что будет происходить внутри американской политики. У Орбана очень хорошие отношения с Трампом и вообще с трампистским крылом. Когда он бывает в Соединенных Штатах, у него всегда феерические выступления на всех площадках. И это явно говорит о популярности Орбана не просто как венгерского политика, а как общеевропейского, и даже в Северной Америке он весьма популярен".По мнению Киреева, ситуация сегодня меняется стремительно. И несмотря на то, что возможность достичь каких-то переговоров по Украине пока выглядит не очень реалистично, до них могут оставаться считанные месяцы.2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Комментируя этот визит, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что Орбан выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира и никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами по данному вопросу он не заключал.5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.Накануне, 7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира". В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Читайте также на РИА Новости Крым:Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си ЦзиньпинПутин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на УкраинеЛавров ответил на слова советника офиса Зеленского об урегулировании

https://crimea.ria.ru/20240707/k-chemu-by-eto-ekspert-otsenil-zayavleniya-kieva-o-peregovorakh-s-rossiey-1138667357.html

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виктор орбан, мнения, политика, владимир киреев, россия, украина, переговоры