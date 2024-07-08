https://crimea.ria.ru/20240708/missiya-mirotvorets-privedut-li-vizity-orbana-k-peregovoram-po-ukraine-1138684103.html
Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине
Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине
Ситуация меняется быстро на фоне различных событий, в том числе "мирной миссии" венгерского премьера Виктора Орбана, и нельзя исключать, что уже через 2-3... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T21:16
2024-07-08T21:16
2024-07-08T21:16
виктор орбан
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
владимир киреев
россия
украина
переговоры
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Переговоры по Украине возможны через 2-3 месяца после "миссии мира" Орбана – эксперт
Переговоры по Украине возможны через 2-3 месяца после "миссии мира" Орбана – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ситуация меняется быстро на фоне различных событий, в том числе "мирной миссии" венгерского премьера Виктора Орбана, и нельзя исключать, что уже через 2-3 месяца станут возможны переговоры об окончании конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.О том, что во взаимоотношениях с Россией Западу необходимо формировать взаимовыгодный прагматичный диалог, уходя от логики конфликта, Орбан говорит не первый год, сказал Киреев.Именно прагматичная позиция Орбана в отношении РФ позволила ему сохранить высокий уровень жизни в Венгрии, обеспечив стране экономический рост в отличие от ее соседей, которые оказались в экономическом упадке, добавил Киреев."У них реальная деградация экономики. По официально статистике – на доли процента, но по факту больше. Потому что отток тех же немецких компаний и их закрытий исчисляется сотнями тысяч. Это очень крупные цифры, и они не могут не сказаться существенным образом на немецкой экономике, благосостоянии граждан, а, следовательно, на платежеспособности немецкого государства в дальнейшем", – привел пример Киреев.Голоса солидарных с Орбаном политиков звучали в Европе всегда, подчеркивает он. Но если раньше они "были задушены и находились на периферии политического пространства", то сейчас, учитывая меняющуюся обстановку и ухудшение положения стран, "постепенно выходят на более понятное место", сказал эксперт.И хотя на данном этапе европейский истеблишмент продолжает заявлять о своем несогласии с Орбаном в вопросах построения отношений с РФ, его (Орбана – ред.) позиция обретает все больше сторонников и популярность его самого растет. Причем не только в Европе, но и в США, добавил Киреев."Все больший вес приобретают евроскептики. Левые и правые, которые в целом более прагматично относятся к отношениям с Россией, считая необходимым выстраивать их заново, – сказал эксперт. – Непонятно и что будет происходить внутри американской политики. У Орбана очень хорошие отношения с Трампом и вообще с трампистским крылом. Когда он бывает в Соединенных Штатах, у него всегда феерические выступления на всех площадках. И это явно говорит о популярности Орбана не просто как венгерского политика, а как общеевропейского, и даже в Северной Америке он весьма популярен".По мнению Киреева, ситуация сегодня меняется стремительно. И несмотря на то, что возможность достичь каких-то переговоров по Украине пока выглядит не очень реалистично, до них могут оставаться считанные месяцы.2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Комментируя этот визит, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что Орбан выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира и никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами по данному вопросу он не заключал.5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.Накануне, 7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира". В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Читайте также на РИА Новости Крым:Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си ЦзиньпинПутин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на УкраинеЛавров ответил на слова советника офиса Зеленского об урегулировании
https://crimea.ria.ru/20240707/k-chemu-by-eto-ekspert-otsenil-zayavleniya-kieva-o-peregovorakh-s-rossiey-1138667357.html
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виктор орбан, мнения, политика, владимир киреев, россия, украина, переговоры
Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине
Переговоры по Украине возможны через 2-3 месяца после "миссии мира" Орбана – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым.
Ситуация меняется быстро на фоне различных событий, в том числе "мирной миссии" венгерского премьера Виктора Орбана, и нельзя исключать, что уже через 2-3 месяца станут возможны переговоры об окончании конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
О том, что во взаимоотношениях с Россией Западу необходимо формировать взаимовыгодный прагматичный диалог, уходя от логики конфликта, Орбан говорит не первый год, сказал Киреев.
"Он говорил это еще... во время сирийского конфликта, до событий на Украине. Поэтому в искренности позиции Орбана сомневаться не приходится", – заметил эксперт.
Именно прагматичная позиция Орбана в отношении РФ позволила ему сохранить высокий уровень жизни в Венгрии, обеспечив стране экономический рост в отличие от ее соседей, которые оказались в экономическом упадке, добавил Киреев.
"У них реальная деградация экономики. По официально статистике – на доли процента, но по факту больше. Потому что отток тех же немецких компаний и их закрытий исчисляется сотнями тысяч. Это очень крупные цифры, и они не могут не сказаться существенным образом на немецкой экономике, благосостоянии граждан, а, следовательно, на платежеспособности немецкого государства в дальнейшем", – привел пример Киреев.
Голоса солидарных с Орбаном политиков звучали в Европе всегда, подчеркивает он. Но если раньше они "были задушены и находились на периферии политического пространства", то сейчас, учитывая меняющуюся обстановку и ухудшение положения стран, "постепенно выходят на более понятное место", сказал эксперт.
И хотя на данном этапе европейский истеблишмент продолжает заявлять о своем несогласии с Орбаном в вопросах построения отношений с РФ, его (Орбана – ред.) позиция обретает все больше сторонников и популярность его самого растет. Причем не только в Европе, но и в США, добавил Киреев.
"Все больший вес приобретают евроскептики. Левые и правые, которые в целом более прагматично относятся к отношениям с Россией, считая необходимым выстраивать их заново, – сказал эксперт. – Непонятно и что будет происходить внутри американской политики. У Орбана очень хорошие отношения с Трампом и вообще с трампистским крылом. Когда он бывает в Соединенных Штатах, у него всегда феерические выступления на всех площадках. И это явно говорит о популярности Орбана не просто как венгерского политика, а как общеевропейского, и даже в Северной Америке он весьма популярен".
По мнению Киреева, ситуация сегодня меняется стремительно. И несмотря на то, что возможность достичь каких-то переговоров по Украине пока выглядит не очень реалистично, до них могут оставаться считанные месяцы.
"Ситуация меняется так быстро, что через 2-3 месяца может оказаться, что мы выйдем на тот трек, ту траекторию, где будут уже какие-то мирные переговоры. Это выглядит сейчас гораздо более реалистично, чем в 2022 году", – подытожил эксперт.
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Киеве
с главой украинского режима Владимиром Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Комментируя этот визит, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение
, что Орбан выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира и никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами по данному вопросу он не заключал.
5 июля Орбан прибыл в Москву
, где обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав свой приезд в столицу России "следующей остановкой" на своей пути в рамках миссии мира.
Накануне, 7 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал
европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьера Орбана в рамках "миссии мира".
В понедельник, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Китай
, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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