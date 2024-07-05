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Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T17:26
2024-07-05T17:26
2024-07-05T17:26
владимир путин (политик)
украина
политика
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения, также заявил президент России."На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров."Если (Украине - ред.) придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок президентских выборов", - сказал Владимир Путин.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), украина, политика, новости, всу (вооруженные силы украины)
Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Путин: РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта", - сказал Путин.
Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения, также заявил президент России.
"На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров.
"Если (Украине - ред.) придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок президентских выборов", - сказал Владимир Путин.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.