https://crimea.ria.ru/20240705/putin-rossiya-vystupaet-za-okonchatelnoe-zavershenie-konflikta-na-ukraine-1138631931.html

Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине

Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине

Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T17:26

2024-07-05T17:26

2024-07-05T17:26

владимир путин (политик)

украина

политика

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения, также заявил президент России."На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров."Если (Украине - ред.) придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок президентских выборов", - сказал Владимир Путин.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, политика, новости, всу (вооруженные силы украины)