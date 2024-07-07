https://crimea.ria.ru/20240707/politikam-v-es-posovetovali-pristegnut-remni-pered-novymi-shagami-orbana-1138664971.html

Политикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами Орбана

Политикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами Орбана - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Политикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами Орбана

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T17:01

2024-07-07T17:01

2024-07-07T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках "миссии мира"."Сегодня воскресенье, значит, потихоньку завершается первая неделя председательства Венгрии в ЕС, в ходе которой всем стало ясно, что в ближайшие шесть месяцев это будет миротворческая миссия. Венгрия, венгерское правительство сделает все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, установлению там мира и тому, чтобы Европа спустя 2,5 года наконец смогла вырваться из удушающего военного кризиса", – сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД отметил, что Орбан столкнулся с критикой провоенных политиков ЕС из-за своего визита в Москву.Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.Виктор Орбан в пятницу посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.2 июля Орбан в Киеве встретился с Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.Орбан на встрече с Зеленским в Киеве выступил эмиссаром исключительно Венгрии и самого себя как сторонника мира – никаких предварительных договоренностей с европейскими лидерами он не заключал. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов высказал мнение, что основными темами встречи Орбана и Зеленского станет обсуждение по инициативе венгерского политика вопросов, связанных с защитой интересов венгерского населения Закарпатья, а также бонусов для Будапешта в случае поддержки вступления Украины в Евросоюз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целямиВ Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на УкраинуОрбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, европа, европейский союз (ес), новости, петер сийярто, россия, украина