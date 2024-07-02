https://crimea.ria.ru/20240702/orban-predlozhil-zelenskomu-prekratit-ogon-radi-peregovorov-1138529548.html

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь ради переговоров

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь ради переговоров - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь ради переговоров

Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T14:47

2024-07-02T14:47

2024-07-02T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Владимиром Зеленским в украинской столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.Зеленский подтвердил, что они с венгерским премьером обсуждали, "как приблизить справедливый и продолжительный мир", информируют в свою очередь украинские СМИ.Что Зеленский ответил на предложение Орбана о прекращении огня, пока неизвестно.Глава правительства Венгрии по итогам встречи также заявил, что Будапешт хочет подписать с Киевом "глобальное соглашение о сотрудничестве", подобное тем договорам, которые действуют с другими соседями Венгрии.Он добавил, что для улучшения отношений между Украиной и Венгрией "нужно разрешить много двусторонних проблем".Виктор Орбан 2 июля прибыл с официальным визитом в Киев для проведения переговоров с Владимиром Зеленским. Это первый визит венгерского лидера на Украину после начала специальной военной операции. По информации пресс-службы венгерского правительства, главной темой встречи будет обсуждение возможностей достижения мира и вопросов двусторонних отношений.Политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Орбан в ходе переговоров с Зеленским будет отстаивать интересы венгерского населения Закарпатья, а также обсуждать возможные бонусы для Будапешта в случае поддержки вступления Украины в Евросоюз.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целямиВ Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на УкраинуКиев ждет "дворцовый" переворот - политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, владимир зеленский, украина, венгрия, политика, новости, новости, в мире