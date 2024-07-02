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Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог
Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог
Смена политического режима на Украине произойдет насильственным путем, поскольку есть несколько сильных политиков, желающих прийти к власти. Позиции Зеленского... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T06:16
2024-07-02T06:16
киев
мнения
игорь шатров
украина
выборы
сбу (служба безопасности украины)
владимир зеленский
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Смена политического режима на Украине произойдет насильственным путем, поскольку есть несколько сильных политиков, желающих прийти к власти. Позиции Зеленского при этом слабеют, заявил РИА Новости Крым политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее в СБУ заявили о задержании нескольких граждан, якобы готовящих смену военно-политических властей Украины путем организации народных волнений. По версии СБУ, такой сценарий был бы выгоден России.Какие-то массовые пророссийские протесты или антивоенные митинги сейчас на Украине невозможны, уверен эксперт. Протестные настроения граждан направлены в основном против сотрудников ТЦК, которые насильственно мобилизуют мужчин в ВСУ. Но эти выступления носят разрозненный характер."Мы видим, что никаких массовых протестов на Украине нет, они невозможны. Люди способны только в отдельных случаях сопротивляться ТЦКшникам, это отдельные группы, но даже они не организуют протестные колонны и какие-то акции", – считает Шатров.Население Украины сейчас очень сильно запугано, поэтому вряд ли какой-то политической силе удастся поднять граждан на серьезный протест. Именно поэтому переворот может случиться в "дворцовом" формате, путем вооруженного захвата власти, уверен эксперт.На Украине 1 июля стало известно о задержании нескольких активистов, которые якобы готовили смену политической и военной власти путем созыва народного "вече" и захвата Верховной рады. Подозреваемые арестованы, в их домах при обыске были изъяты оружие и боеприпасы, телефоны и оргтехника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Верховной раде готовят "домашний" переворот против ЗеленскогоПорошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборахДень невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"
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киев, мнения, игорь шатров, украина, выборы, сбу (служба безопасности украины), владимир зеленский
Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог

На Украине возможно несколько сценариев "дворцовых" переворотов – эксперт

06:16 02.07.2024
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗал Верховной рады Украины. Архивное фото
Зал Верховной рады Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Смена политического режима на Украине произойдет насильственным путем, поскольку есть несколько сильных политиков, желающих прийти к власти. Позиции Зеленского при этом слабеют, заявил РИА Новости Крым политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее в СБУ заявили о задержании нескольких граждан, якобы готовящих смену военно-политических властей Украины путем организации народных волнений. По версии СБУ, такой сценарий был бы выгоден России.

"Я предполагаю, что некий "дворцовый" переворот на Украине действительно случится, и СБУ в этом не врет, – прокомментировал Игорь Шатров. – Я сомневаюсь только в том, что за ними стоят российские спецслужбы. Там есть несколько олигархов и политиков, которые готовы создать видимость народных протестов против Зеленского".

Какие-то массовые пророссийские протесты или антивоенные митинги сейчас на Украине невозможны, уверен эксперт. Протестные настроения граждан направлены в основном против сотрудников ТЦК, которые насильственно мобилизуют мужчин в ВСУ. Но эти выступления носят разрозненный характер.
"Мы видим, что никаких массовых протестов на Украине нет, они невозможны. Люди способны только в отдельных случаях сопротивляться ТЦКшникам, это отдельные группы, но даже они не организуют протестные колонны и какие-то акции", – считает Шатров.
Население Украины сейчас очень сильно запугано, поэтому вряд ли какой-то политической силе удастся поднять граждан на серьезный протест. Именно поэтому переворот может случиться в "дворцовом" формате, путем вооруженного захвата власти, уверен эксперт.

"России это дает надежду, что смена президента вынудит Украину сесть за стол переговоров. С любым политиком, пришедшим к власти, будет проще вести разговор, чем с Зеленским", – подытожил политолог.

На Украине 1 июля стало известно о задержании нескольких активистов, которые якобы готовили смену политической и военной власти путем созыва народного "вече" и захвата Верховной рады. Подозреваемые арестованы, в их домах при обыске были изъяты оружие и боеприпасы, телефоны и оргтехника.
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