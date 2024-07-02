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Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог

Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог

Смена политического режима на Украине произойдет насильственным путем, поскольку есть несколько сильных политиков, желающих прийти к власти. Позиции Зеленского... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T06:16

2024-07-02T06:16

2024-07-02T06:16

киев

мнения

игорь шатров

украина

выборы

сбу (служба безопасности украины)

владимир зеленский

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Смена политического режима на Украине произойдет насильственным путем, поскольку есть несколько сильных политиков, желающих прийти к власти. Позиции Зеленского при этом слабеют, заявил РИА Новости Крым политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее в СБУ заявили о задержании нескольких граждан, якобы готовящих смену военно-политических властей Украины путем организации народных волнений. По версии СБУ, такой сценарий был бы выгоден России.Какие-то массовые пророссийские протесты или антивоенные митинги сейчас на Украине невозможны, уверен эксперт. Протестные настроения граждан направлены в основном против сотрудников ТЦК, которые насильственно мобилизуют мужчин в ВСУ. Но эти выступления носят разрозненный характер."Мы видим, что никаких массовых протестов на Украине нет, они невозможны. Люди способны только в отдельных случаях сопротивляться ТЦКшникам, это отдельные группы, но даже они не организуют протестные колонны и какие-то акции", – считает Шатров.Население Украины сейчас очень сильно запугано, поэтому вряд ли какой-то политической силе удастся поднять граждан на серьезный протест. Именно поэтому переворот может случиться в "дворцовом" формате, путем вооруженного захвата власти, уверен эксперт.На Украине 1 июля стало известно о задержании нескольких активистов, которые якобы готовили смену политической и военной власти путем созыва народного "вече" и захвата Верховной рады. Подозреваемые арестованы, в их домах при обыске были изъяты оружие и боеприпасы, телефоны и оргтехника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Верховной раде готовят "домашний" переворот против ЗеленскогоПорошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборахДень невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, мнения, игорь шатров, украина, выборы, сбу (служба безопасности украины), владимир зеленский