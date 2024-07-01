https://crimea.ria.ru/20240701/na-ukraine-za-podgotovku-k-smene-vlasti-arestovany-neskolko-chelovek-1138484419.html
На Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек
На Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек - РИА Новости Крым, 01.07.2024
На Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек
На Украине задержаны члены общественной организации, которые, по данным СБУ, готовились отстранить от власти действующее политическое и военное руководство... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T12:22
2024-07-01T12:22
2024-07-01T12:25
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На Украине задержаны члены общественной организации, которые, по данным СБУ, готовились отстранить от власти действующее политическое и военное руководство страны. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины.Группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими "антиукраинскими акциями". По информации СБУ, задержанные граждане планировали устроить в центре украинской столицы мирное собрание, в ходе которого планировали "расшатать общественно-политическую ситуацию внутри государства, что сыграло бы в пользу РФ".В общественных акциях протеста должны были участвовать активисты из Киева, Днепропетровска (на Украине Днепр – ред.) и других регионов. В домах задержанных прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, оружие и оргтехника. Им объявлено о подозрении в подготовке свержения действующей власти,Ранее экс-депутат украинского парламента Олег Царев заявлял о том, что в Верховной Раде Украины готовится "домашний переворот", целью которого является приход к власти Петра Порошенко.Полномочия Владимира Зеленского официально завершились 21 мая 2024 года. Новые президентские выборы в стране не были назначены, власти объясняют это введенным военным положением. При этом в Конституции Украины не заложены нормы о продлении президентского срока, в связи с чем Зеленский де-юре перестал быть легитимным главой государства.Кандидатура Зеленского на посту главы Украины перестала устраивать Запад. Ему активно ищут замену, заявили в Службе внешней разведки России. Запад повесит на него все непопулярные решения, после чего ему найдут замену, уверен президент Российской Федерации Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в Киеве с нелегитимным президентом уже завтра – мнениеНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - МедведчукУкраина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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украина, сбу (служба безопасности украины), новости, верховная рада украины, госпереворот на украине
На Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек
СБУ задержала активистов за подготовку государственного переворота на Украине
12:22 01.07.2024 (обновлено: 12:25 01.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На Украине задержаны члены общественной организации, которые, по данным СБУ, готовились отстранить от власти действующее политическое и военное руководство страны. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу", – говорится в сообщении.
Группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими "антиукраинскими акциями". По информации СБУ, задержанные граждане планировали устроить в центре украинской столицы мирное собрание, в ходе которого планировали "расшатать общественно-политическую ситуацию внутри государства, что сыграло бы в пользу РФ".
В общественных акциях протеста должны были участвовать активисты из Киева, Днепропетровска (на Украине Днепр – ред.) и других регионов. В домах задержанных прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, оружие и оргтехника. Им объявлено о подозрении в подготовке свержения действующей власти,
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – подводят итог в СБУ.
Ранее экс-депутат украинского парламента Олег Царев заявлял о том, что в Верховной Раде Украины готовится "домашний переворот"
, целью которого является приход к власти Петра Порошенко.
Полномочия Владимира Зеленского официально завершились 21 мая 2024 года. Новые президентские выборы в стране не были назначены, власти объясняют это введенным военным положением
. При этом в Конституции Украины не заложены нормы
о продлении президентского срока, в связи с чем Зеленский де-юре перестал быть легитимным главой государства.
Кандидатура Зеленского на посту главы Украины перестала устраивать Запад
. Ему активно ищут замену, заявили в Службе внешней разведки России. Запад повесит на него все непопулярные решения, после чего ему найдут замену
, уверен президент Российской Федерации Владимир Путин.
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