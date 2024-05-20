https://crimea.ria.ru/20240520/chto-izmenitsya-v-kieve-s-nelegitimnym-prezidentom-uzhe-zavtra--mnenie-1137438740.html

Что изменится в Киеве с нелегитимным президентом уже завтра – мнение

Что изменится в Киеве с нелегитимным президентом уже завтра – мнение - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Что изменится в Киеве с нелегитимным президентом уже завтра – мнение

Псевдодпрезидент Украины Владимир Зеленский не играет никакой роли, и разговоры о его легитимности бессмысленны, а волновать должна судьба оставшихся у Украины... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T22:16

2024-05-20T22:16

2024-05-20T22:16

владимир зеленский (президент украины)

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

украина

выборы

коллективный запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137442951_0:314:1280:1034_1920x0_80_0_0_af8945505ae9428fb78e1733329556fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Псевдодпрезидент Украины Владимир Зеленский не играет никакой роли, и разговоры о его легитимности бессмысленны, а волновать должна судьба оставшихся у Украины территорий, "развитием" которых уже озаботился Запад. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, личность Владимира Зеленского, возглавлявшего Украину на протяжении пяти лет, не достойна такого внимания, какое ей уделяется в последнее время в связи с непроведением выборов на Украине.Эксперт уверен, что рубежная дата 20 мая, когда должна была пройти инаугурация вновь избранного президента Украины, если бы таковой избирался, ничего не изменит в большой политике.Он считает, что Зеленского давно заменили бы "Арестовичи, Сырские, Залужные и прочие ребята", если бы Запад не дал ему (Зеленскому – ред.) карт-бланш. Но он одобрен заокеанскими кураторами."Посмотрите, что произошло в течение половины мая. Это целый парад делегаций высокого уровня как анонсированных, так и не анонсированных, приезжавших в Киев, обнимавшихся, дававших обещания, приглашавших Зеленского и на саммит в Швейцарии, и на мероприятия, связанные с Североатлантическим альянсом", – отметил Горбачев.По словам эксперта, Зеленский – это данность, с которой в России приходится считаться, но не примиряться. А потому задумываться следует не о нем и его кураторах, а о территории Украины, которая все еще остается в их власти. Больше стоило бы рассуждать о том, что собой эта территория (Украина – ред.) будет представлять через год, два, три, четыре, пять, считает Горбачев. На Западе на эту тему активно строят планы, формируют бюджеты под создание мощностей, в том числе военно-промышленного комплекса на территории Украины "Вот этими более крупными темами мы должны быть увлечены", – подчеркнул он.Ранее ряд экспертов высказывались относительно того, что произойдет с Зеленским после того, как 20 мая он станет окончательно нелегитимным как лидер Украины на посту президента.Напомним, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. В этом случае на 20 мая должна была быть назначена церемония инаугурации новоизбранного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить выборы, мотивируя тем, что на Украине действует военное положение. Он заявил, что выборы "не ко времени" и на этом вопросе надо поставить точку.Читайте также на РИА Новости Крым:"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента В Крыму оценили будущее Харьковской области

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), мнения, сергей горбачев, украина, выборы, коллективный запад