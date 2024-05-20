https://crimea.ria.ru/20240520/katastroficheskoe-padenie-uroven-podderzhki-zelenskogo-nizhe-20-protsentov-1137416363.html

Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов

Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов

Популярность Владимира Зеленского существенно упала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки России (СВР). РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T11:10

2024-05-20T11:10

2024-05-20T11:38

владимир зеленский (президент украины)

украина

общество

служба внешней разведки (свр)

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рейтинг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Популярность Владимира Зеленского существенно упала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки России (СВР).Среди военнослужащих ВС Украины, несмотря на беспрерывную идеологическую обработку, популярность Зеленского также крайне низкая и не превышает 20 процентов, указывается в сообщении. В СВР уточняют, что глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных"."Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны", - констатируют в Службе внешней разведки России.По информации СВР, Зеленский "охвачен страхом за свою жизнь", поэтому запустил широкую медийную кампанию с разоблачением заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства, который явно надуман.В спецслужбе отмечают, что катастрофическим падением рейтингов украинских властей, особенно после принятия закона о мобилизации, крайне обеспокоены на Западе.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. 20 мая прошла бы инаугурация новоизбранного главы государства. Однако по решению Зеленского выборы были отменены.Глава МИД России Сергей Лавров заявил в марте, что в мае вопрос легитимности президентства Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий может потерять актуальность.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президентаВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента

https://crimea.ria.ru/20240517/prosrochennyy-prezident-chto-zhdet-ukrainu-pri-nelegitimnom-zelenskom-1137342043.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, общество, служба внешней разведки (свр), новости, рейтинг