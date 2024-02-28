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Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный суд

Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный суд - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный суд

Зеленский пытается "узаконить" свое дальнейшее президентство без проведения выборов, однако никакие судебные решения не спасут его от нового "майдана", если это РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T11:36

2024-02-28T11:36

2024-02-28T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зеленский пытается "узаконить" свое дальнейшее президентство без проведения выборов, однако никакие судебные решения не спасут его от нового "майдана", если это потребуется Западу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Офис главы Украины намерен обратиться в Конституционный суд с вопросом о конституционной возможности проведения президентских выборов во время военного положения и законности полномочий Зеленского после истечения его срока на должности, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации Зеленского."Чтобы юридически обосновать Зеленского на посту президента, эти запросы и делаются. Вместо выборов проводится процедура заседания Конституционного суда. Суд скажет, что во время войны нельзя проводить выборы, поэтому Зеленский как действующий президент легитимен", - поясняет Журавлев такой запрос.Однако это не спасет Зеленского от нового "майдана", если он потребуется Западу, убежден политолог. Эксперт подчеркивает: демократия на Украине давно умерла, украинское общество не способно к самостоятельным действиям, и все предыдущие протесты, включая государственный переворот 2014 года, срежиссированы, организованы и проплачены Западом. То же произойдет и сейчас: как только безрезультатное продолжение конфликта и коррупция на Украине доведут социальную напряженность до крайней точки, Запад тем или иным способом сменит марионетку.При этом, по мнению Журавлева, сроки замены Зеленского в первую очередь будут зависеть от ситуации на фронтах."Все будет зависеть от того, как военные действия пойдут поздней весной и летом, когда земля подсохнет. Когда Зеленского уберут, думаю, власть в стране захватят генералы на волне "Мы защитим Украину", и страна окончательно превратится в военный лагерь - все же националистический психоз там еще присутствует. Но это будет последняя ступень отступления - дальше некуда", - предполагает собеседник агентства.Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны пройти 31 марта 2024 года. Если выборы не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства, поясняла ранее сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева. Глава МИД России Сергей Лавров при этом заявил, что выборы на Украине не повлияют на достижение целей СВО. Еще в ноябре Зеленский в беседе с представителями иностранных СМИ заявил, ссылаясь на данные разведки, что в стране идет подготовка нового "майдана" и свержения действующей власти, за которой якобы стоит Россия. Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что на фоне провала ВСУ украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации. При этом серьезных внутренних конфликтов на Украине ждать не нужно, поскольку все "майданы" украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнениеКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров Почему обещания "майданных вождей" так и не исполнились

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