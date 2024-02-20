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Почему обещания "майданных вождей" так и не исполнились - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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10 лет госперевороту на Украине
https://crimea.ria.ru/20240220/pochemu-obeschaniya-maydannykh-vozhdey-tak-i-ne-ispolnilis---azarov-1135081025.html
Почему обещания "майданных вождей" так и не исполнились
Почему обещания "майданных вождей" так и не исполнились - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Почему обещания "майданных вождей" так и не исполнились
За десять лет после так называемой "революции достоинства" на Украине цены на продукты питания и услуги ЖКХ повысились в несколько раз, экономика деградировала, РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T12:19
2024-02-20T12:35
украина
николай азаров
экономика
майдан
евромайдан
мнения
новости
10 лет госперевороту на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. За десять лет после так называемой "революции достоинства" на Украине цены на продукты питания и услуги ЖКХ повысились в несколько раз, экономика деградировала, а уровень жизни понизился в несколько раз. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров. За десять лет официальный Киев не исполнил ни одного обещания, данного протестующим на майдане, подчеркнул Николай Азаров.При этом официальная пропаганда убеждает людей в том, что во всех несчастьях Украины виновата Россия, а не коррупция, воровство и незнание элементарных экономических законов, заключил Николай Азаров.Госпереворот на УкраинеКабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииТочка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте
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украина, николай азаров, экономика, майдан, евромайдан, мнения, новости
Почему обещания "майданных вождей" так и не исполнились

Украина за 10 лет после майдана деградировала и разрушилась - Азаров

12:19 20.02.2024 (обновлено: 12:35 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкция сторонников евроинтеграции "День достоинства" в Киеве
Акция сторонников евроинтеграции День достоинства в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. За десять лет после так называемой "революции достоинства" на Украине цены на продукты питания и услуги ЖКХ повысились в несколько раз, экономика деградировала, а уровень жизни понизился в несколько раз. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров.
"За эти десять лет можно сказать, что страна деградировала и по сути дела разрушилась. Если говорить об уровне жизни людей, то его даже сравнивать нельзя с 2013 годом, потому что цены на продукты питания выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги тоже выросли в десять и в пятнадцать раз", - заявил он.
За десять лет официальный Киев не исполнил ни одного обещания, данного протестующим на майдане, подчеркнул Николай Азаров.
"Ни в какой Евросоюз мы не вступили, естественно, и не вступим, потому что Европейский союз – это объединение конкурентных партнеров, и в этом пространстве могут нормально функционировать только высококонкурентные экономики", - заявил он.
При этом официальная пропаганда убеждает людей в том, что во всех несчастьях Украины виновата Россия, а не коррупция, воровство и незнание элементарных экономических законов, заключил Николай Азаров.

Госпереворот на Украине

Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.
Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния стали более 100 человек.
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.
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10 лет госперевороту на УкраинеУкраинаНиколай АзаровЭкономикаМайданЕвромайданМненияНовости
 
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