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Точка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине

Точка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Точка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине

Силовой вариант государственного переворота на Украине в 2014 году был неизбежен, но изначально планировался западом на 2015 год - в период выборов нового... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T10:00

2024-02-20T10:00

2024-02-20T10:25

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Силовой вариант государственного переворота на Украине в 2014 году был неизбежен, но изначально планировался западом на 2015 год - в период выборов нового президента страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил экс-нардеп Украины Владимир Олейник.Он пояснил, что даже после прихода к власти западного ставленника Виктора Ющенко в 2004 году, оппозиции удалось сохранить сильные позиции в стране. Олейник напомнил, что в 2004 году майдан состоялся в виде "оранжевой революции": была нарушена Конституция Украины, придуман третий тур президентских выборов."И так как в третьем туре победил Виктор Ющенко, то в силовом сценарии не было смысла, – сказал Олейник. – Но американцы, целью которых было создание проекта "анти-Россия", не достигли цели. Ющенко получил пост президента и большинство в парламенте, однако все его прозападные идеи (вступление в НАТО и движение на Запад) встречали очень серьезное сопротивление со стороны избирателей юго-востока страны и представляющих их партий".Это и стало основной причиной развития силового сценария в 2014 году – необходимо было полностью уничтожить оппозицию, уверен политик. При этом, по его словам, переворот планировался коллективным западом на 2015 год и должен был быть приурочен к очередным выборам президента. Тогда был бы развернут "классический" сценарий с непризнанием результатов голосования, заявлениями о непризнании победившего кандидата. Но к 2014 году американцы и англичане уже полностью контролировали страну. Экс-нардеп уверен, что даже на этом этапе действующий на тот момент глава страны Виктор Янукович еще мог предотвратить государственный переворот. Для этого "необходимо было проявить политическую волю", а также "направить силу закона против выступающих на сцена майдана западных и прозападных украинских политиков" и запретить въезд в страну для иностранных граждан и политиков, которые "подогревали людей на майдане несбыточными обещаниями". Однако ничего из перечисленного сделано не было, резюмировал политик.Госпереворот на УкраинеКабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.Читайте также на РИА Новости Крым:Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото"Оружие не брать": как Украина предала своих защитниковМайдану 10 лет: как это было и к чему привело - ВИДЕО

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украина, майдан, обострение ситуации на украине, евромайдан, в мире, политика, мнения, общество