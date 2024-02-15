Рейтинг@Mail.ru
"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
10 лет госперевороту на Украине
https://crimea.ria.ru/20240215/oruzhie-ne-brat-kak-ukraina-predala-svoikh-zaschitnikov-1134975904.html
"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников
"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников - РИА Новости Крым, 15.02.2024
"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников
Воссоединение Крыма с Россией явилось для жителей полуострова спасением не только от чуждой идеологии, но и от националистов и радикалов, которые показали свою... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T19:02
2024-02-15T20:31
10 лет госперевороту на украине
крым
майдан
спецподразделение "беркут"
сергей колбин
история
украина
россия
общество
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134939645_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_45a0b7a8d562668dc2077bf48a5f19e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией явилось для жителей полуострова спасением не только от чуждой идеологии, но и от националистов и радикалов, которые показали свою жестокость и дерзость на киевском "Майдане". Воспоминаниями о событиях февраля 2014 года поделился сенатор РФ от города Севастополь, экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут", обеспечивавшего правопорядок во время беспорядков в Киеве, Сергей Колбин.Являясь на момент украинского госпереворота командиром севастопольского спецподразделения ОМОН "Беркут", Колбин вместе с подчиненными находился в Киеве и стал свидетелем кровавых провокаций со стороны украинских радикалов."Отправляясь в Киев с задачей охранять общественный порядок, мы получили приказ оружие с собой не брать. Это и было началом предательства. По нам открывали огонь, применяли коктейли Молотова - чтобы развернуть массовое кровопролитие, нужны были сакральные жертвы. Озверевшая толпа жгла и убивала правоохранителей, солдат- срочников Внутренних войск - 18-летних мальчишек", - рассказал сенатор в четверг на презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России".Среди бойцов севастопольского "Беркута" были тяжело раненые, в крымском подразделении - погибшие. Шлемы и щиты с пулевыми отверстиями позже Колбин передал в севастопольский музей 35-й береговой батареи, "потому что понимал, что ответ на вранье - только факты и документы"."А когда мой отряд вернулся из Киева, стало окончательно понятно: нам точно не по пути с государством, где попрали Конституцию, где власть предала своих защитников, где готовится вооруженный поход нацистов на Крым и Севастополь", - сказал сенатор.Та жестокость, с которой действовали неонацисты в Киеве, непременно обрушилась бы на жителей Крыма, если бы националисты реализовали свои планы по прорыву на полуостров, уверен он. Именно поэтому добровольцы выдвинулись на защиту на север Крыма.Открывший презентацию сборника глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова. Все развитие драматических событий на Украине показывает правильность этого решения, сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронтуКак гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма
https://crimea.ria.ru/20240215/afganskaya-rota-kak-voiny-internatsionalisty-zaschischali-krym-v-fevrale-2014-1134969545.html
крым
украина
россия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134939645_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e2c8adcb40e62c770f350411847d38b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, майдан, спецподразделение "беркут", сергей колбин, история, украина, россия, общество, севастополь, национализм
"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников

Украина предала своих защитников и граждан - экс-командир "Беркута" Колбин

19:02 15.02.2024 (обновлено: 20:31 15.02.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией явилось для жителей полуострова спасением не только от чуждой идеологии, но и от националистов и радикалов, которые показали свою жестокость и дерзость на киевском "Майдане". Воспоминаниями о событиях февраля 2014 года поделился сенатор РФ от города Севастополь, экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут", обеспечивавшего правопорядок во время беспорядков в Киеве, Сергей Колбин.
Являясь на момент украинского госпереворота командиром севастопольского спецподразделения ОМОН "Беркут", Колбин вместе с подчиненными находился в Киеве и стал свидетелем кровавых провокаций со стороны украинских радикалов.
"Отправляясь в Киев с задачей охранять общественный порядок, мы получили приказ оружие с собой не брать. Это и было началом предательства. По нам открывали огонь, применяли коктейли Молотова - чтобы развернуть массовое кровопролитие, нужны были сакральные жертвы. Озверевшая толпа жгла и убивала правоохранителей, солдат- срочников Внутренних войск - 18-летних мальчишек", - рассказал сенатор в четверг на презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России".
Среди бойцов севастопольского "Беркута" были тяжело раненые, в крымском подразделении - погибшие. Шлемы и щиты с пулевыми отверстиями позже Колбин передал в севастопольский музей 35-й береговой батареи, "потому что понимал, что ответ на вранье - только факты и документы".
"А когда мой отряд вернулся из Киева, стало окончательно понятно: нам точно не по пути с государством, где попрали Конституцию, где власть предала своих защитников, где готовится вооруженный поход нацистов на Крым и Севастополь", - сказал сенатор.
Та жестокость, с которой действовали неонацисты в Киеве, непременно обрушилась бы на жителей Крыма, если бы националисты реализовали свои планы по прорыву на полуостров, уверен он. Именно поэтому добровольцы выдвинулись на защиту на север Крыма.

"По-другому не могли: мы видели, как жестоко и дерзко действуют радикалы и националисты в Киеве. Когда мы оборудовали блокпосты и заняли оборону на крымском перешейке, было понимание, что если Украина против нас двинет регулярную армию - нас сметут, - говорит сенатор. - Перед отбытием на север Крыма я пристально всматривался в лица бойцов, в том числе в лица тех, кто был с Западной Украины, - никто не дрогнул и не отскочил, ни один не предал подразделение. Делить нам тогда было нечего. Но мы знали, что за спиной Армия России, находящаяся в Крыму на законных основаниях".

Открывший презентацию сборника глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова. Все развитие драматических событий на Украине показывает правильность этого решения, сказал он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы
"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма
Блок-пост на на шоссе в районе Армянска. Крым, 28 февраля 2014 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
16:4810 лет госперевороту на Украине
Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014
 
10 лет госперевороту на УкраинеКрымМайданСпецподразделение "Беркут"Сергей КолбинИсторияУкраинаРоссияОбществоСевастопольНационализм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:28Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
21:13Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО
20:57В Севастополе слышны звуки выстрелов
20:43Возросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду
20:27Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет
20:06Пора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родам
19:44Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
19:26Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет
19:02"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников
18:37Как "докупить" стаж для начисления пенсии
18:18Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
18:01Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
17:52МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду
17:17Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
17:11Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой
16:59Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ
16:48Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014
16:35Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса
16:28Сколько человек придут на выборы президента России в Херсонской области
16:01РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса
Лента новостейМолния