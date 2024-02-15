https://crimea.ria.ru/20240215/oruzhie-ne-brat-kak-ukraina-predala-svoikh-zaschitnikov-1134975904.html

"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников

"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников - РИА Новости Крым, 15.02.2024

"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников

Воссоединение Крыма с Россией явилось для жителей полуострова спасением не только от чуждой идеологии, но и от националистов и радикалов, которые показали свою... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T19:02

2024-02-15T19:02

2024-02-15T20:31

10 лет госперевороту на украине

крым

майдан

спецподразделение "беркут"

сергей колбин

история

украина

россия

общество

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134939645_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_45a0b7a8d562668dc2077bf48a5f19e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией явилось для жителей полуострова спасением не только от чуждой идеологии, но и от националистов и радикалов, которые показали свою жестокость и дерзость на киевском "Майдане". Воспоминаниями о событиях февраля 2014 года поделился сенатор РФ от города Севастополь, экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут", обеспечивавшего правопорядок во время беспорядков в Киеве, Сергей Колбин.Являясь на момент украинского госпереворота командиром севастопольского спецподразделения ОМОН "Беркут", Колбин вместе с подчиненными находился в Киеве и стал свидетелем кровавых провокаций со стороны украинских радикалов."Отправляясь в Киев с задачей охранять общественный порядок, мы получили приказ оружие с собой не брать. Это и было началом предательства. По нам открывали огонь, применяли коктейли Молотова - чтобы развернуть массовое кровопролитие, нужны были сакральные жертвы. Озверевшая толпа жгла и убивала правоохранителей, солдат- срочников Внутренних войск - 18-летних мальчишек", - рассказал сенатор в четверг на презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России".Среди бойцов севастопольского "Беркута" были тяжело раненые, в крымском подразделении - погибшие. Шлемы и щиты с пулевыми отверстиями позже Колбин передал в севастопольский музей 35-й береговой батареи, "потому что понимал, что ответ на вранье - только факты и документы"."А когда мой отряд вернулся из Киева, стало окончательно понятно: нам точно не по пути с государством, где попрали Конституцию, где власть предала своих защитников, где готовится вооруженный поход нацистов на Крым и Севастополь", - сказал сенатор.Та жестокость, с которой действовали неонацисты в Киеве, непременно обрушилась бы на жителей Крыма, если бы националисты реализовали свои планы по прорыву на полуостров, уверен он. Именно поэтому добровольцы выдвинулись на защиту на север Крыма.Открывший презентацию сборника глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова. Все развитие драматических событий на Украине показывает правильность этого решения, сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронтуКак гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма

https://crimea.ria.ru/20240215/afganskaya-rota-kak-voiny-internatsionalisty-zaschischali-krym-v-fevrale-2014-1134969545.html

крым

украина

россия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, майдан, спецподразделение "беркут", сергей колбин, история, украина, россия, общество, севастополь, национализм