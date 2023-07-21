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Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма
Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма
В украинский период именно гражданское общество стало для крымчан той основой, которая позволила сохранить свою региональную идентичность и противостоять... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T09:08
2023-07-21T08:34
александр форманчук
политика
украина
крым
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
национализм
спецподразделение "беркут"
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В украинский период именно гражданское общество стало для крымчан той основой, которая позволила сохранить свою региональную идентичность и противостоять растущему украинскому национализму. Такое мнение на пресс-конференции РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук.По его мнению, в 2014 году в Крыму гражданское общество проявило себя массово на референдуме: люди, которые массово шли голосовать за возвращение в состав России, проявили свою гражданскую позицию."Сегодня нам нужно формировать уже зрелое гражданское общество, которое, в свою очередь, может быть устойчивым и зрелым только тогда, когда проявляет себя постоянно, буквально каждый день и в разных начинаниях", - отметил Форманчук. И напомнил, что Общественная палата является ключевым институтом гражданского общества, и она будет существовать столько, сколько будет существовать российское государство.Февральские дни 2014 года стали переломными в новейшей истории Крыма и России, определив будущее крымчан: 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного Совета Крыма были подняты российские флаги. Непосредственные участники тех событий убеждены, что именно "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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александр форманчук, политика, украина, крым, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, национализм, спецподразделение "беркут", крымская весна
Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма

Форманчук: в 2014 году гражданское общество защитило крымчан он украинского национализма

09:08 21.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкДевушка с флагом Украины.
Девушка с флагом Украины. - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В украинский период именно гражданское общество стало для крымчан той основой, которая позволила сохранить свою региональную идентичность и противостоять растущему украинскому национализму. Такое мнение на пресс-конференции РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук.
"В Крыму есть гражданское общество. И в украинский период именно гражданское общество стало той основой, которая позволила нам сохранить свою региональную идентичность. Идея автономии стала для нас охранительной грамотой против влияния уже тогда растущего украинского национализма", - сказал политолог.
По его мнению, в 2014 году в Крыму гражданское общество проявило себя массово на референдуме: люди, которые массово шли голосовать за возвращение в состав России, проявили свою гражданскую позицию.
"Сегодня нам нужно формировать уже зрелое гражданское общество, которое, в свою очередь, может быть устойчивым и зрелым только тогда, когда проявляет себя постоянно, буквально каждый день и в разных начинаниях", - отметил Форманчук. И напомнил, что Общественная палата является ключевым институтом гражданского общества, и она будет существовать столько, сколько будет существовать российское государство.
Февральские дни 2014 года стали переломными в новейшей истории Крыма и России, определив будущее крымчан: 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного Совета Крыма были подняты российские флаги. Непосредственные участники тех событий убеждены, что именно "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму.
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Александр ФорманчукПолитикаУкраинаКрымСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимНационализмСпецподразделение "Беркут"Крымская весна
 
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