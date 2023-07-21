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Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма

Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма

В украинский период именно гражданское общество стало для крымчан той основой, которая позволила сохранить свою региональную идентичность и противостоять... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T09:08

2023-07-21T09:08

2023-07-21T08:34

александр форманчук

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крым

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

национализм

спецподразделение "беркут"

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В украинский период именно гражданское общество стало для крымчан той основой, которая позволила сохранить свою региональную идентичность и противостоять растущему украинскому национализму. Такое мнение на пресс-конференции РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук.По его мнению, в 2014 году в Крыму гражданское общество проявило себя массово на референдуме: люди, которые массово шли голосовать за возвращение в состав России, проявили свою гражданскую позицию."Сегодня нам нужно формировать уже зрелое гражданское общество, которое, в свою очередь, может быть устойчивым и зрелым только тогда, когда проявляет себя постоянно, буквально каждый день и в разных начинаниях", - отметил Форманчук. И напомнил, что Общественная палата является ключевым институтом гражданского общества, и она будет существовать столько, сколько будет существовать российское государство.Февральские дни 2014 года стали переломными в новейшей истории Крыма и России, определив будущее крымчан: 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного Совета Крыма были подняты российские флаги. Непосредственные участники тех событий убеждены, что именно "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр форманчук, политика, украина, крым, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, национализм, спецподразделение "беркут", крымская весна