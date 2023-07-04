https://crimea.ria.ru/20230704/realno-li-vylechit-ot-natsizma-naselenie-ukrainy--eksperty-1129808300.html

Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты

Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты

Ключ к денацификации Украины лежит в ее демилитаризации. Такое мнение высказал начальник Управления международной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского,... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T18:04

2023-07-04T18:04

2023-07-04T18:04

александр мащенко

мнения

украина

политика

россия

сво

национализм

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Ключ к денацификации Украины лежит в ее демилитаризации. Такое мнение высказал начальник Управления международной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко, выступая в пресс-центре РИА Новости Крым на конференции "Украинский национализм: от Великой Отечественной войны до наших дней".Ключ к денацификацииПо мнению Мащенко, денацификация Украины реальна, что доказывают события последних лет."Крым был частью украинского политического проекта с 1991 года – перестал им быть в 2014 году в результате событий "Крымской весны". В том же году де-факто ушли Донецк, Луганск и прилегающие к ним территории, два больших региона, воюют до сих пор. Прошло еще какое-то количество времени, и в 2022 году референдумы прошли на территории Херсонской и Запорожской областей, их результаты известны и понятны – люди проголосовали за то, чтобы регионы вошли в состав Российской Федерации", – напомнил Мащенко.Одновременно "из Харьковской области, откуда, к сожалению, наши Вооруженные силы вынуждены были уйти, вместе с ними уехали десятки тысяч местных жителей", добавил он.Эксперт отметил, что именно исход из искусственно созданного государства целых регионов и отъезд из разных его областей – в том числе крупных городов, включая Киев – огромного количества людей, активных и поддерживающих Россию, стал одной из причин "бандеризации" Украины."На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре >>Нежелание воевать за существующий киевский режим доказывает и насильная мобилизация людей в вооруженные силы Украины. "Их просто туда погнали. Это не стойкие и убежденные сторонники "бандеровских" националистических идей", – заметил Мащенко.По его словам, активное меньшинство, поддерживающее националистическую власть, крайне мало – около 15%.Демилитаризируем всю УкраинуС ним согласен представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков, который считает, что демилитаризирована должна быть вся бывшая Украина."Как говорил верховный главнокомандующий: своего-то оружия у них осталось совсем не много, снабжают их сейчас западным вооружением. И в конечном итоге, я думаю, что мы дожмем и демилитаризируем всю территорию Украины. Денацификация – это следующий этап работы, долгой и интенсивной, уже на освобожденной территории", – сказал Верешков.Он добавил, что хорошим примером такой работы может стать деятельность сотрудников организацией СМЕРШ на территории освобожденной Германии в 1945 году. При этом подготовку к процессу денацификации необходимо проводить уже сейчас, отметил силовик."Я полагаю, надо использовать опыт наших советских спецслужб и работать дальше целенаправленно по проведению пропагандистских, информационных мероприятий как на новых территориях России, так и удаленно на территории нынешней Украины", – заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали "Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ" Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

https://crimea.ria.ru/20230508/v-krymu-otsenili-otmenu-na-ukraine-dnya-pobedy-9-maya-1128607439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мащенко, мнения, украина, политика, россия, сво, национализм, общество