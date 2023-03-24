https://crimea.ria.ru/20230324/tovarisch-mayor-proshu-razobratsya-kak-rabotaet-krymskiy-smersh-1127752087.html

"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"

"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ" - РИА Новости Крым, 24.03.2023

"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"

Товарищ майор" – собирательный образ и давно уже "фирменный персонаж", к которому неизменно "обращается" в своих постах общественник и блогер Александр Талипов... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T18:37

2023-03-24T18:37

2023-03-24T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. "Товарищ майор" – собирательный образ и давно уже "фирменный персонаж", к которому неизменно "обращается" в своих постах общественник и блогер Александр Талипов – автор гражданской инициативы "Крымский СМЕРШ" и одноименного Telegram-канала, разоблачающего тех, кто в российском Крыму ждет прихода ВСУ и распевает нацистские песни.Таких на полуострове не много, но они есть – "в семье не без "ждуна". И вот уже о необходимости воссоздать контрразведку СМЕРШ для борьбы с "пятой колонной" говорит глава республики Сергей Аксенов."Крымский СМЕРШ" Талипова работает с самого начала спецоперации. Как и зачем, и где граница, отделяющая гражданскую борьбу от "слепой охоты на ведьм" – об этом материал РИА Новости Крым.Следствие ведет "Крымский СМЕРШ"Август 2022-го. По улицам ночного Севастополя мчится авто. "Ой, у лузи червона калина…" ("Ой, на лугу красная калина" – ред.), – тянут в салоне гимн запрещенного в России нацбата "Азов"*. Пассажиры авто свои "покатушки" фиксируют на камеру. Ролик окажется в украинских "телегах" сразу после беспилотной атаки на севастопольский штаб Черноморского флота, и вызовет восторг националистов. На этом видео не будут видны лица поющих, и "Крымский СМЕРШ" развернет настоящее расследование."Это была колоссальная и кропотливая работа – установить человека по малейшим деталям, которые были на видео. Например, когда промелькнула татуировка, когда в зеркале заднего вида отразился "чуб". Начали рассматривать местность по маршруту следования, подняли камеры, вычислили машину, установили номера. А дальше сработал "товарищ майор", и человек в автомобиле принес свои извинения. Красиво получилось", – вспоминает Александр.Таких детективных историй за время работы ТГ-канала скопилось много. Четыре тысячи потенциальных "ждунов" поставлены на контроль крымских правоохранителей с начала спецоперации. Из них административные и даже уголовные дела в прошлом году получили около 220 человек. Большая часть – те, чьи "подвиги" фиксировал "Крымский СМЕРШ".А начиналось все так…"Спецоперация стала лакмусовой бумажкой для нашего общества. Когда наши ребята отдают жизни за нас, за денацификацию враждебной территории, появились люди, которые не согласны, активно противодействуют и выступают в публичном поле с заявлениями, дискредитирующими Россию. Тогда пришла идея публиковать данные таких лиц и привлекать внимание правоохранительных органов", – объясняет автор канала.К тому времени блогер Талипов считался в Крыму главным разоблачителем чиновничьих проделок. С началом СВО посты о земельных скандалах и местных коррупционерах сменил контент нового содержания. Одни сказали: "хайп" и конъюнктурность". Другие стали помогать, и теперь его чат-бот завален сообщениями.Теперь "Крымский СМЕРШ" внимательно читают и "моментально отрабатывают" правоохранители. Аналогичные каналы при участии Талипова созданы в Севастополе и других регионах России – сейчас они "живут" автономно. "По ту сторону" негодуют, совершают безуспешные хакерские "набеги", завели на Талипова уголовное дело "за преследование украинцев в украинском Крыму" и даже назначили "за его голову" награду в 20 тысяч долларов.Свобода словаВ 2014-ом на Украине заработал скандально известный сайт "Миротворец" с личными данными "врагов страны" – всех, кто придерживается пророссийских взглядов, даже если это граждане России. Тем, кто видит параллели между его работой и украинскими "расстрельными списками", крымский блогер говорит следующее:"Миротворец" создавался, чтобы преследовать и убивать людей, имеющих пророссийскую позицию, вне зависимости от того, нарушил ли вообще человек какие-то нормы "украинского права", если оно вообще еще существует. "Крымский СМЕРШ" направлен на безопасность нашего государства. Тут никто не привязывает людей к столбам, не применяет к ним физической расправы. Мы фиксируем состав административного либо уголовного правонарушения –дискредитация ВС РФ, публичная демонстрация нацисткой символики и так далее. Дальше работают правоохранители", – поясняет Александр, который, кстати, и сам значится в списках "Миротворца".И добавляет: "Часто меня упрекают "А как же свобода слова". Я готов извиниться перед каждым человеком, привлеченным к ответственности после моей деятельности, если этот человек приедет в Киев, возьмет флаг России, выйдет на Крещатик и споет любую российскую песню. Если в течение короткого времени он не будет ликвидирован, избит или посажен в тюрьму – я перед ним извинюсь. Пока таких случаев не было".Законодательные нормыВ марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, включая добровольцев. Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия. За повторную дискредитацию с опасными последствиями предусмотрены максимальные 15 лет лишения свободы. По мнению Талипова, "законодательство есть куда совершенствовать"."С начала работы канала я провожу опросы. Большинство подписчиков считают, что "ждунов" нужно лишать гражданства России, принудительно выдворять из страны. В зависимости от тяжести поступка, – с конфискацией имущества. Если люди так ненавидят свою Родину, страну, где получают социальные блага, зарплату и пенсию, пусть отравляются на Украину и хлебнут счастья в рядах ВСУ".*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведкеМВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армииВ колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии

https://crimea.ria.ru/20230302/chto-delat-s-ukrainskimi-zhdunami-v-krymu--mnenie-veterana-fso-1127314470.html

https://crimea.ria.ru/20230226/saldo-nazval-retsept-ot-zhdunov--1127210195.html

https://crimea.ria.ru/20221002/v-gossovete-rk-trebuyut-zhestko-nakazat-missis-kryma-za-gimn-oun-i-upa-1124692162.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

александр талипов, крым, сво, россия, безопасность республики крым и севастополя