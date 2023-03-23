https://crimea.ria.ru/20230323/vozrodit-smersh-v-krymu-otsenili-ideyu-i-razbili-mify-o-kontrrazvedke-1127702029.html
Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке
Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке
Возрождение контрразведывательной организации по типу "Смерть шпионам" (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, уместно... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T07:57
2023-03-23T07:57
2023-03-23T07:57
радио "спутник в крыму"
сергей киселев
мнения
сергей аксенов
крым
россия
смерш
сво
история
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Возрождение контрразведывательной организации по типу "Смерть шпионам" (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, уместно. Это поспособствует приближению удачного достижения целей специальной военной операции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, краевед Сергей Киселев, оценивая соответствующее предложение главы Крыма Сергея Аксенова.Ранее Аксенов заявил, что в нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку СМЕРШ для борьбы с "пятой колонной". Своевременная инициатива"Эта идея давно назрела. Это важно и сейчас, поскольку многие люди в силу своей профессиональной компетенции не могут охватить все нюансы работы контрразведчика - это раз. Кроме того, не исключены акты саботажа. Если мы действительно серьезно хотим добиться победы - а мы народ-победитель, и победы добьемся любой ценой, - то нам необходимы более жесткие меры по наведению порядка, как в прифронтовых регионах, так и в тылу", - убежден Киселев.По его словам, в годы Великой Отечественной войны СМЕРШ занимался очень успешной деятельностью, связанной с разоблачением вражеской агентуры. При этом контрразведчики действовали в правовом поле советского государства, поэтому рассказы о карательной сущности СМЕРШ - это миф.Не лить воду на мельницу врагаВ Крыму "прифронтовой атмосферы" не ощущается, продолжает Киселев. С одной стороны, это достижение руководства, с другой - сами граждане обязаны понимать серьезность происходящего: "Любые сомнения, слухи, дискредитация политического и военного руководства страны, властей на местах - все это в условиях СВО "льет воду на мельницу врага"."Еще десять лет назад мы представить себе не могли уровень того морального падения, который сегодня существует в украинском обществе, представить себе тысячи молодых людей, скачущих с воплями: "Москалей на ножи". Но это произошло, и эта работа вражеской агентуры", - напоминает эксперт и подчеркивает необходимость принятия всех мер, которые отрежут "пятой колонне" возможность раскачивать ситуацию внутри России.История СМЕРШПо словам Киселева, СМЕРШ был создан на основе особых отделов, сформированных в армии еще в годы гражданской войны. Функции особых отделов - наблюдение за политическим и моральным состоянием в военных подразделениях, выявление лиц, чья деятельность квалифицировалась советским законодательством как государственное преступление - измена, шпионаж, диверсии, терроризм, выявление контрреволюционных организаций и лиц, которые вели антисоветскую деятельность. Многие из этих функций перешли СМЕРШ."Надо отметить, что в связи с неудачным началом войны в немецкий плен попало большое количество наших военнослужащих. А наша контрразведка прежде всего противостояла Абверу - главному имперскому отделу безопасности и полевой жандармерии. В этих немецких структурах создавались спецподразделения, которые из числа советских военнопленных вербовали людей и отправлял их "расходным материалом" в ближайший тыл Советской Армии, чтобы они совершали диверсии, распространяли панические слухи, занимались разведкой и так далее. Особые отделы активно боролись с этой угрозой. Но на их плечи также ложилась борьба с инакомыслием внутри армейских подразделений. И весной 43-го были созданы первые отделы СМЕРШ - в этом году юбилейная дата", - рассказал гость эфира.Киселев подчеркивает: на самом деле в советское время было сразу три организации СМЕРШ - Главное управление контрразведки, которое было в структуре Народного комиссариата обороны, Управление контрразведки ВМФ и отдел контрразведки СМЕРШ Наркомата внутренних дел. Функции их различались, но все они замыкались на первых лиц, и важные достоверные данные незамедлительно поступали Верховному главнокомандующему. Во многом это решило исход Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чтобы каждый ствол выстрелил!": ветеран КГБ о прошлом и настоящем"Он очень постарел": рассекречены документы о самоубийстве ГитлераПамяти контрразведчика: умер ветеран СМЕРШ Владимир Кармалинов
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сергей киселев, мнения, сергей аксенов, крым, россия, смерш, сво, история, великая отечественная война, общество
Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке
Киселев оценил идею о возрождении СМЕРШ и объяснил предназначение организации
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым.
Возрождение контрразведывательной организации по типу "Смерть шпионам" (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, уместно. Это поспособствует приближению удачного достижения целей специальной военной операции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, краевед Сергей Киселев, оценивая соответствующее предложение главы Крыма Сергея Аксенова.
Ранее Аксенов заявил
, что в нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку СМЕРШ для борьбы с "пятой колонной".
Своевременная инициатива
"Эта идея давно назрела. Это важно и сейчас, поскольку многие люди в силу своей профессиональной компетенции не могут охватить все нюансы работы контрразведчика - это раз. Кроме того, не исключены акты саботажа. Если мы действительно серьезно хотим добиться победы - а мы народ-победитель, и победы добьемся любой ценой, - то нам необходимы более жесткие меры по наведению порядка, как в прифронтовых регионах, так и в тылу", - убежден Киселев.
По его словам, в годы Великой Отечественной войны СМЕРШ занимался очень успешной деятельностью, связанной с разоблачением вражеской агентуры. При этом контрразведчики действовали в правовом поле советского государства, поэтому рассказы о карательной сущности СМЕРШ - это миф.
"Современное представление сформировано на основе литературы, которая порождена перестроечной "эпохой разоблачения". Но, между прочим, СМЕРШ не обладал правом вынесения приговора. Оперативные работники могли производить аресты, но судебное следствие, вынесение приговоров и их исполнение они не осуществляли. Я прочел очень много мемуаров участников Великой Отечественной и хочу отметить, что распространенные мифы о каких-то зверствах оказались всего лишь мифами. Большинство об офицерах и оперативниках особых отделов и СМЕРШ отзывались либо положительно, либо очень положительно. Но, конечно, не без исключений - во всех структурах встречаются непорядочные люди", - отметил эксперт.
Не лить воду на мельницу врага
В Крыму "прифронтовой атмосферы" не ощущается, продолжает Киселев. С одной стороны, это достижение руководства, с другой - сами граждане обязаны понимать серьезность происходящего: "Любые сомнения, слухи, дискредитация политического и военного руководства страны, властей на местах - все это в условиях СВО "льет воду на мельницу врага".
"Еще десять лет назад мы представить себе не могли уровень того морального падения, который сегодня существует в украинском обществе, представить себе тысячи молодых людей, скачущих с воплями: "Москалей на ножи". Но это произошло, и эта работа вражеской агентуры", - напоминает эксперт и подчеркивает необходимость принятия всех мер, которые отрежут "пятой колонне" возможность раскачивать ситуацию внутри России.
История СМЕРШ
По словам Киселева, СМЕРШ был создан на основе особых отделов, сформированных в армии еще в годы гражданской войны. Функции особых отделов - наблюдение за политическим и моральным состоянием в военных подразделениях, выявление лиц, чья деятельность квалифицировалась советским законодательством как государственное преступление - измена, шпионаж, диверсии, терроризм, выявление контрреволюционных организаций и лиц, которые вели антисоветскую деятельность. Многие из этих функций перешли СМЕРШ.
"Надо отметить, что в связи с неудачным началом войны в немецкий плен попало большое количество наших военнослужащих. А наша контрразведка прежде всего противостояла Абверу - главному имперскому отделу безопасности и полевой жандармерии. В этих немецких структурах создавались спецподразделения, которые из числа советских военнопленных вербовали людей и отправлял их "расходным материалом" в ближайший тыл Советской Армии, чтобы они совершали диверсии, распространяли панические слухи, занимались разведкой и так далее. Особые отделы активно боролись с этой угрозой. Но на их плечи также ложилась борьба с инакомыслием внутри армейских подразделений. И весной 43-го были созданы первые отделы СМЕРШ - в этом году юбилейная дата", - рассказал гость эфира.
Киселев подчеркивает: на самом деле в советское время было сразу три организации СМЕРШ - Главное управление контрразведки, которое было в структуре Народного комиссариата обороны, Управление контрразведки ВМФ и отдел контрразведки СМЕРШ Наркомата внутренних дел. Функции их различались, но все они замыкались на первых лиц, и важные достоверные данные незамедлительно поступали Верховному главнокомандующему. Во многом это решило исход Великой Отечественной войны.
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