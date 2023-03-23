https://crimea.ria.ru/20230323/vozrodit-smersh-v-krymu-otsenili-ideyu-i-razbili-mify-o-kontrrazvedke-1127702029.html

Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке

Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке

Возрождение контрразведывательной организации по типу "Смерть шпионам" (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, уместно... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T07:57

2023-03-23T07:57

2023-03-23T07:57

радио "спутник в крыму"

сергей киселев

мнения

сергей аксенов

крым

россия

смерш

сво

история

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698504_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3f335132070c25ba668d7447b61e03fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Возрождение контрразведывательной организации по типу "Смерть шпионам" (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, уместно. Это поспособствует приближению удачного достижения целей специальной военной операции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, краевед Сергей Киселев, оценивая соответствующее предложение главы Крыма Сергея Аксенова.Ранее Аксенов заявил, что в нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку СМЕРШ для борьбы с "пятой колонной". Своевременная инициатива"Эта идея давно назрела. Это важно и сейчас, поскольку многие люди в силу своей профессиональной компетенции не могут охватить все нюансы работы контрразведчика - это раз. Кроме того, не исключены акты саботажа. Если мы действительно серьезно хотим добиться победы - а мы народ-победитель, и победы добьемся любой ценой, - то нам необходимы более жесткие меры по наведению порядка, как в прифронтовых регионах, так и в тылу", - убежден Киселев.По его словам, в годы Великой Отечественной войны СМЕРШ занимался очень успешной деятельностью, связанной с разоблачением вражеской агентуры. При этом контрразведчики действовали в правовом поле советского государства, поэтому рассказы о карательной сущности СМЕРШ - это миф.Не лить воду на мельницу врагаВ Крыму "прифронтовой атмосферы" не ощущается, продолжает Киселев. С одной стороны, это достижение руководства, с другой - сами граждане обязаны понимать серьезность происходящего: "Любые сомнения, слухи, дискредитация политического и военного руководства страны, властей на местах - все это в условиях СВО "льет воду на мельницу врага"."Еще десять лет назад мы представить себе не могли уровень того морального падения, который сегодня существует в украинском обществе, представить себе тысячи молодых людей, скачущих с воплями: "Москалей на ножи". Но это произошло, и эта работа вражеской агентуры", - напоминает эксперт и подчеркивает необходимость принятия всех мер, которые отрежут "пятой колонне" возможность раскачивать ситуацию внутри России.История СМЕРШПо словам Киселева, СМЕРШ был создан на основе особых отделов, сформированных в армии еще в годы гражданской войны. Функции особых отделов - наблюдение за политическим и моральным состоянием в военных подразделениях, выявление лиц, чья деятельность квалифицировалась советским законодательством как государственное преступление - измена, шпионаж, диверсии, терроризм, выявление контрреволюционных организаций и лиц, которые вели антисоветскую деятельность. Многие из этих функций перешли СМЕРШ."Надо отметить, что в связи с неудачным началом войны в немецкий плен попало большое количество наших военнослужащих. А наша контрразведка прежде всего противостояла Абверу - главному имперскому отделу безопасности и полевой жандармерии. В этих немецких структурах создавались спецподразделения, которые из числа советских военнопленных вербовали людей и отправлял их "расходным материалом" в ближайший тыл Советской Армии, чтобы они совершали диверсии, распространяли панические слухи, занимались разведкой и так далее. Особые отделы активно боролись с этой угрозой. Но на их плечи также ложилась борьба с инакомыслием внутри армейских подразделений. И весной 43-го были созданы первые отделы СМЕРШ - в этом году юбилейная дата", - рассказал гость эфира.Киселев подчеркивает: на самом деле в советское время было сразу три организации СМЕРШ - Главное управление контрразведки, которое было в структуре Народного комиссариата обороны, Управление контрразведки ВМФ и отдел контрразведки СМЕРШ Наркомата внутренних дел. Функции их различались, но все они замыкались на первых лиц, и важные достоверные данные незамедлительно поступали Верховному главнокомандующему. Во многом это решило исход Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чтобы каждый ствол выстрелил!": ветеран КГБ о прошлом и настоящем"Он очень постарел": рассекречены документы о самоубийстве ГитлераПамяти контрразведчика: умер ветеран СМЕРШ Владимир Кармалинов

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей киселев, мнения, сергей аксенов, крым, россия, смерш, сво, история, великая отечественная война, общество