https://crimea.ria.ru/20230316/glava-kryma-aksenov-vystupil-za-vozrozhdenie-smersha-1127573593.html

Глава Крыма Аксенов выступил за возрождение "Смерша"

Глава Крыма Аксенов выступил за возрождение "Смерша" - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Глава Крыма Аксенов выступил за возрождение "Смерша"

В нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш" для борьбы с "пятой колонной", считает... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T11:02

2023-03-16T11:02

2023-03-16T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш" для борьбы с "пятой колонной", считает глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, иногда он сам замечает во время официальных мероприятий, что некоторые их участники демонстративно не встают под гимн России."Таких персонажей надо идентифицировать и материалы передавать в ФСБ. Можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране – это прямая враждебность. Почему такие люди должны получать меры социальной поддержки от государства? Тут надо принимать радикальные решения", - подчеркнул он.Постановлением Совета народных комиссаров СССР 19 апреля 1943 года вместо Управления особых отделов Наркомата внутренних дел (военная контрразведка) были образованы Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР и Управление контрразведки "Смерш" Наркомата военно-морского флота СССР. 15 мая 1943 года был создан Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!"Основными задачами органов контрразведки "Смерш" были борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии и ВМФ, а также в тылу."Смерш" считается самой эффективной организацией по контрразведке в период Второй мировой войны, ее называют самой результативной за весь XX век.Читайте также на РИА Новости Крым:О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчанУкраина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сергей аксенов, политика, общество, россия